Los mejores Hoteles donde quedarse en el Silicon Valley

Si estás planeando un viaje al Silicon Valley, ya sea por negocios o por placer, te interesará conocer algunos de los mejores hoteles donde alojarte en esta zona. El Silicon Valley es el centro de la innovación tecnológica y alberga a muchas de las empresas más importantes del mundo, como Google, Apple, Facebook y Netflix. Además, tiene una gran oferta cultural, gastronómica y de ocio para disfrutar de tu estancia. Aquí te presentamos cinco hoteles que destacan por su calidad, servicio y ubicación en el Silicon Valley.

Hotel Nia:

Este hotel de cuatro estrellas se encuentra en Menlo Park, cerca del campus de Facebook y de la Universidad de Stanford. Tiene un diseño moderno y elegante, con habitaciones amplias y luminosas, equipadas con wifi, smart TV y cafetera Nespresso. El hotel cuenta con un restaurante de cocina mediterránea, un bar con terraza, una piscina al aire libre y un gimnasio. También ofrece servicios de traslado gratuito, alquiler de bicicletas y salas de reuniones.

The Clement Hotel:

Este hotel de cinco estrellas se ubica en Palo Alto, a pocos minutos del centro comercial Stanford Shopping Center y del Museo de Arte Cantor. Es un hotel boutique que ofrece una experiencia personalizada y exclusiva a sus huéspedes, con solo 23 suites de lujo, decoradas con gusto y equipadas con wifi, smart TV, chimenea y minibar. El hotel dispone de un restaurante de cocina californiana, un bar con chimenea, una terraza con jacuzzi y un spa. También ofrece servicios de conserjería, mayordomo y chofer.

Aloft Santa Clara:

Este hotel de tres estrellas se sitúa en San José, cerca del aeropuerto internacional y del parque temático California’s Great America. Tiene un estilo urbano y desenfadado, con habitaciones cómodas y funcionales, equipadas con wifi, smart TV y nevera. El hotel cuenta con un bar con música en vivo, una piscina al aire libre y un gimnasio. También ofrece servicios de traslado gratuito, alquiler de coches y salas de reuniones.

Juniper Hotel:

Este hotel de cuatro estrellas se localiza en Cupertino, cerca de la sede de Apple y del centro comercial Vallco Shopping Mall. Tiene un diseño sofisticado y acogedor, con habitaciones espaciosas y confortables, equipadas con wifi, smart TV y microondas. El hotel cuenta con un restaurante de cocina americana, un bar con vistas a la montaña, una piscina al aire libre y un gimnasio. También ofrece servicios de traslado gratuito, alquiler de bicicletas y salas de reuniones.

The Grand Hotel:

Este hotel de tres estrellas se halla en Sunnyvale, cerca del centro histórico y del parque Baylands. Tiene un estilo clásico y elegante, con habitaciones amplias y acogedoras, equipadas con wifi, smart TV y cafetera Keurig. El hotel cuenta con un restaurante de cocina italiana, un bar con billar, una piscina al aire libre y un gimnasio. También ofrece servicios de traslado gratuito, alquiler de coches y salas de reuniones.

