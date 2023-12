Recorrido turístico por la Ciudad de Los Ángeles, California

¿Te gustaría conocer la Ciudad de Los Ángeles, una de las más famosas y vibrantes del mundo? En este post te voy a contar cómo puedes hacer un recorrido turístico por la ciudad, visitando sus principales atracciones, disfrutando de su gastronomía y cultura, y aprovechando al máximo tu tiempo y presupuesto.

Los Ángeles es una ciudad enorme y diversa, con más de 10 millones de habitantes y una superficie de casi 1300 km2. Tiene desde playas paradisíacas hasta montañas nevadas, pasando por barrios históricos, museos de arte, estudios de cine y parques temáticos. Es imposible verlo todo en un solo viaje, pero con una buena planificación puedes hacerte una idea de lo que ofrece esta fascinante metrópolis.

Lo primero que tienes que hacer es elegir dónde alojarte. Los Angeles tiene muchas zonas para hospedarse, pero no todas son convenientes para hacer turismo. Algunas de las mejores opciones son:

Hollywood:

El corazón del cine y el espectáculo, donde podrás ver el famoso cartel de Hollywood, el Paseo de la Fama, el Teatro Chino y el Dolby Theatre, entre otros lugares emblemáticos. También está cerca de Universal Studios, uno de los parques temáticos más populares de la ciudad.

Downtown:

El centro financiero y cultural de Los Angeles, donde se encuentran algunos de los edificios más altos y modernos, así como museos como el MOCA y el Broad, el Walt Disney Concert Hall y el Staples Center. También es una buena base para explorar otros barrios como Chinatown, Little Tokyo y Koreatown.

Santa Mónica:

Una de las playas más bonitas y famosas de Los Angeles, donde podrás disfrutar del sol, el mar y el ambiente relajado. También podrás visitar el mítico muelle de Santa Mónica, con su noria y su parque de atracciones, y caminar por la Third Street Promenade, una calle peatonal llena de tiendas y restaurantes.

Beverly Hills:

El barrio más lujoso y exclusivo de Los Angeles, donde podrás ver las mansiones de las estrellas de Hollywood, pasear por Rodeo Drive, la calle más cara del mundo, y sentirte como un famoso por un día.

Una vez que tengas tu alojamiento reservado, puedes planificar tu itinerario por la ciudad. Los Angeles tiene mucho que ver y hacer, pero estos son algunos de los lugares que no te puedes perder.

El cartel de Hollywood:

El símbolo más reconocible de Los Angeles, situado en las colinas de Hollywood. Puedes verlo desde varios puntos de la ciudad, pero si quieres acercarte más puedes hacer una caminata por el Griffith Park hasta el observatorio Griffith, desde donde tendrás unas vistas espectaculares del cartel y de la ciudad.

El Paseo de la Fama:

Una de las atracciones más visitadas de Los Angeles, donde podrás ver las estrellas con los nombres de las celebridades del cine, la música, la televisión y el teatro. Hay más de 2600 estrellas repartidas por 18 cuadras a lo largo de Hollywood Boulevard y Vine Street.

El Teatro Chino:

Uno de los cines más famosos e históricos del mundo, donde se han celebrado muchas premieres y ceremonias del Oscar. En su entrada podrás ver las huellas y firmas de las estrellas en el cemento, como Marilyn Monroe, Clint Eastwood o Tom Cruise.

El Dolby Theatre:

El teatro donde se celebra actualmente la ceremonia del Oscar, con una capacidad para 3400 personas. Puedes hacer un tour guiado por el interior del teatro y ver los detalles y curiosidades que se esconden tras las bambalinas.

Universal Studios:

Uno de los parques temáticos más divertidos e impresionantes de Los Angeles, donde podrás vivir experiencias únicas basadas en películas y series como Harry Potter, Jurassic Park, Los Simpsons o The Walking Dead. También podrás hacer un tour por los estudios donde se han rodado cientos de películas y ver los escenarios, los efectos especiales y los secretos del cine.

El Museo Getty:

Uno de los museos más importantes y bellos del mundo, dedicado al arte europeo y americano. Está situado en una colina con unas vistas increíbles

Recorrido turístico por la Ciudad de Los Ángeles, California was last modified: by