Los mejores Restaurantes de Comida Vegana en el Silicon Valley

¿Te gustaría disfrutar de una comida vegana deliciosa y saludable en el Silicon Valley? Si es así, estás de suerte, porque hay muchos restaurantes que ofrecen opciones veganas para todos los gustos y presupuestos. En este artículo, te presentamos cinco restaurantes de comida vegana en el Silicon Valley, California, que no te puedes perder.

1. Veggie Grill:

Este restaurante es una cadena que tiene varias sucursales en el Silicon Valley y otras ciudades de Estados Unidos. Su menú es 100% vegano y ofrece platos como hamburguesas, ensaladas, tacos, bowls, pizzas y postres. Además, tienen opciones sin gluten y orgánicas. El ambiente es casual y moderno, y los precios son razonables.

2. The Happy Hooligans:

Este restaurante es un lugar acogedor y familiar que sirve comida vegana casera con un toque internacional. Aquí puedes encontrar platos como burritos, nachos, curry, pasta, sándwiches y sopas. También tienen una gran variedad de postres veganos, como pasteles, galletas y helados. El servicio es amable y rápido, y los precios son asequibles.

3. Garden Fresh:

Este restaurante es un oasis de tranquilidad y sabor que ofrece comida vegana china con ingredientes frescos y naturales. Su menú incluye platos como rollos primavera, dumplings, tofu, verduras salteadas, fideos y arroz. También tienen opciones sin aceite y sin soja. El ambiente es elegante y relajado, y los precios son moderados.

4. Plant Based Pizza:

Este restaurante es una pizzería vegana que utiliza ingredientes orgánicos y locales para crear pizzas deliciosas y originales. Su menú cuenta con pizzas como la Margherita, la Hawaiana, la Mexicana y la BBQ. También tienen ensaladas, calzones, alitas y nuggets veganos. El ambiente es divertido y animado, y los precios son justos.

5. Merit Vegan Cuisine:

Este restaurante es un lugar sofisticado y refinado que ofrece comida vegana vietnamita con un toque francés. Su menú tiene platos como crepes, pho, banh mi, salteados, curry y ensaladas. También tienen postres veganos exquisitos, como flan, cheesecake y tiramisú. El ambiente es elegante y romántico, y los precios son altos.

