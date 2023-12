5 Restaurantes de Comida típica o tradicional de Los Angeles, California

Los Angeles es una ciudad cosmopolita y multicultural, donde se puede encontrar una gran variedad de restaurantes de comida típica o tradicional de diferentes países y regiones. En este artículo, te presentamos cinco restaurantes que ofrecen platos auténticos y deliciosos de la gastronomía local, desde el famoso taco al pastor hasta el clásico sándwich de pastrami.

1. Guelaguetza:

Este restaurante es una institución en Los Angeles, reconocido por su comida oaxaqueña, especialmente por sus moles, salsas elaboradas con chiles, especias, frutos secos y chocolate. Aquí podrás degustar el mole negro, el mole rojo, el mole amarillo y el mole coloradito, acompañados de tortillas hechas a mano, arroz y frijoles. También puedes probar otros platos típicos como el tasajo, la cecina, los chapulines y los tamales oaxaqueños. Y para beber, no te pierdas el mezcal, el tequila o el agua de horchata con tuna.

2. Langer’s Delicatessen:

Si te gustan los sándwiches, no puedes dejar de visitar este deli judío que lleva más de 70 años sirviendo el mejor sándwich de pastrami de la ciudad. El pastrami es una carne de res ahumada y condimentada que se corta en finas lonchas y se sirve entre dos rebanadas de pan de centeno con mostaza. El sándwich más famoso es el número 19, que lleva además queso suizo y ensalada de col. También puedes pedir otros sándwiches como el de roast beef, el de pavo o el de salmón ahumado, así como sopas, ensaladas y postres.

3. Guisados:

Este restaurante se especializa en tacos, uno de los platos más representativos de la comida mexicana. Los tacos son tortillas de maíz rellenas de diferentes guisos, como carne asada, pollo en salsa verde, cochinita pibil, chicharrón en salsa roja o frijoles con queso. Los tacos se sirven con cebolla, cilantro, limón y salsa picante al gusto. El restaurante tiene varias sucursales en Los Angeles y ofrece un menú variado y económico.

4. Philippe The Original:

Este es otro restaurante histórico de Los Angeles, fundado en 1908 y famoso por su sándwich de roast beef sumergido (dipped). El roast beef es una carne asada al horno que se corta en lonchas y se moja en el jugo de la cocción. Luego se coloca entre dos rebanadas de pan francés y se le añade mostaza picante. El sándwich se puede acompañar de papas fritas, ensalada de papa o pepinillos en vinagre. El restaurante también ofrece otros tipos de carne como cerdo, cordero, pavo o jamón.

5. Park’s BBQ:

Si te apetece probar la comida coreana, este es uno de los mejores restaurantes para hacerlo. El plato estrella es el barbecue coreano (bbq), que consiste en carne marinada que se cocina al carbón en una parrilla integrada en la mesa. Puedes elegir entre carne de res, cerdo o pollo, y disfrutarla con arroz, verduras, kimchi y otras salsas. El restaurante también tiene otros platos como sopas, fideos, dumplings y bibimbap.

