5 Restaurantes de Comida típica o tradicional de Interlaken

Interlaken es una ciudad suiza que se encuentra entre dos lagos alpinos, el lago de Thun y el lago de Brienz. Es un destino turístico muy popular por sus paisajes naturales y sus actividades de aventura.

Pero además de disfrutar de la naturaleza, Interlaken también ofrece una gastronomía variada y deliciosa, que refleja la influencia de las diferentes culturas que han pasado por esta región. En este artículo te presentamos cinco restaurantes de comida típica o tradicional de Interlaken, donde podrás degustar platos como el fondue, el rosti, el raclette o el chocolate suizo.

Este restaurante se encuentra en el centro histórico de Interlaken, en una casa del siglo XVIII. Su especialidad es el fondue, un plato típico suizo que consiste en queso fundido al que se le añaden diferentes ingredientes como pan, carne, verduras o frutas. El restaurante ofrece diferentes tipos de fondue, desde el clásico de queso hasta el de chocolate con frutos secos. También tiene otros platos tradicionales como el rosti, una tortilla de patatas ralladas con queso y bacon, o el zürcher geschnetzeltes, un guiso de ternera con champiñones y salsa de vino blanco.

Este restaurante se ubica en la calle principal de Interlaken, junto a la famosa torre del reloj. Su nombre significa «zapato» en alemán, y se debe a que antiguamente era una zapatería. El restaurante tiene un ambiente acogedor y elegante, con una decoración que combina elementos rústicos y modernos. Su carta ofrece platos típicos suizos e internacionales, con una gran variedad de carnes, pescados, pastas y ensaladas. Uno de sus platos estrella es el raclette, un queso fundido que se sirve con patatas, pepinillos y cebollas.

Este restaurante se sitúa en la zona peatonal de Interlaken, cerca del casino. Su nombre significa «linterna» en alemán, y se debe a que tiene una gran lámpara colgante en el techo. El restaurante tiene un estilo rústico y familiar, con mesas de madera y paredes decoradas con objetos antiguos. Su cocina es tradicional suiza, con platos como el käseschnitte, una rebanada de pan tostado con queso y jamón, o el berner platte, una bandeja con diferentes tipos de carne ahumada y salchichas.

Este restaurante se localiza en la orilla del río Aar, frente al puente Nydegg. Su nombre significa «ancla dorada» en alemán, y se debe a que era un antiguo almacén de mercancías que llegaban por el río. El restaurante tiene un ambiente marinero y sofisticado, con una terraza con vistas al agua. Su cocina es internacional, con platos como el salmón ahumado con salsa tártara, o el filete de ternera con salsa bernesa.

Este restaurante se halla en la plaza central de Interlaken, junto a la iglesia protestante. Su nombre significa «chocolate» en alemán, y se debe a que es una chocolatería artesanal que también funciona como cafetería y restaurante. El restaurante tiene un ambiente dulce y romántico, con una decoración que evoca el mundo del chocolate. Su carta ofrece platos ligeros como ensaladas, sándwiches o crepes, pero sobre todo destaca por sus postres de chocolate, como la tarta selva negra, el brownie con helado o la fondue de chocolate con fruta.

