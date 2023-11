Los mejores Hoteles donde alojarse en la Ciudad de Sankt Moritz

La ciudad de Sankt Moritz es uno de los destinos más populares para los amantes de la nieve y el esquí. Esta localidad suiza ofrece una gran variedad de actividades, paisajes y experiencias para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Si estás pensando en visitar Sankt Moritz, te presentamos cinco hoteles donde alojarte con todas las comodidades y el mejor servicio.

Este hotel de cinco estrellas es un icono de la ciudad y un símbolo de lujo y elegancia. Cuenta con 157 habitaciones y suites, decoradas con un estilo clásico y sofisticado. El hotel dispone de varios restaurantes, bares, spa, piscina, gimnasio y una pista de hielo privada. Además, ofrece un servicio de traslado gratuito a las pistas de esquí y un club infantil para los más pequeños.

Otro hotel de cinco estrellas que combina la tradición con la modernidad. El Kulm Hotel fue el primer hotel construido en Sankt Moritz, en 1856, y desde entonces ha alojado a personalidades como Audrey Hepburn, Charlie Chaplin o Alfred Hitchcock. El hotel tiene 164 habitaciones y suites, con vistas al lago o a las montañas. También cuenta con seis restaurantes, cuatro bares, spa, piscina, campo de golf y una pista de curling.

Este hotel de cinco estrellas se distingue por su arquitectura única y su diseño interior exclusivo. El Carlton Hotel fue renovado en 2007 por el famoso arquitecto Carlo Rampazzi, quien le dio un toque de color y originalidad. El hotel tiene 60 suites, todas con balcón o terraza y vistas panorámicas. Además, ofrece tres restaurantes, dos bares, spa, piscina, gimnasio y un servicio personalizado de mayordomo.

Este hotel de cuatro estrellas es una opción ideal para los viajeros que buscan una buena relación calidad-precio. El Hotel Schweizerhof está situado en el centro de Sankt Moritz, frente a la estación de tren y a pocos minutos de las pistas de esquí. El hotel tiene 82 habitaciones y suites, con un estilo moderno y acogedor. También dispone de un restaurante, un bar, una terraza con vistas al lago y un spa con sauna y jacuzzi.

Si prefieres un alojamiento más económico y sencillo, el Youth Hostel St. Moritz es una buena alternativa. Este albergue juvenil está ubicado en una zona tranquila, a unos 20 minutos a pie del centro de la ciudad. El albergue tiene 140 camas repartidas en habitaciones compartidas o privadas, con baño compartido o privado. También ofrece un comedor, una sala de estar, una cocina, una lavandería y un depósito de esquí.

Estos son solo algunos de los hoteles donde alojarse en la ciudad de Sankt Moritz, pero hay muchos más para elegir según tus preferencias y tu presupuesto. Lo que está claro es que Sankt Moritz es un destino que no te dejará indiferente y que te hará vivir unas vacaciones llenas de magia y diversión.

