5 Restaurantes de Comida típica o tradicional de Sankt Moritz

Si estás buscando un lugar para degustar la gastronomía local de Sankt Moritz, una de las estaciones de esquí más famosas de Suiza, te presentamos cinco restaurantes que ofrecen platos típicos o tradicionales de la región.

Este restaurante ocupa una antigua casa de campo del siglo XVII y tiene tres salas con diferentes ambientes y menús. Aquí podrás probar especialidades como el fondue de queso, la raclette, el rosti o el chateaubriand.

Ubicado en lo alto de una colina con vistas panorámicas a las montañas, este restaurante ofrece una cocina creativa y de temporada, basada en productos locales y orgánicos. Algunos de sus platos más destacados son el risotto con trufas, el cordero con hierbas alpinas o el pastel de manzana con helado de vainilla.

Este es el restaurante más alto de Europa, situado a 2.486 metros sobre el nivel del mar, en la cima del Corviglia. Su carta incluye platos clásicos de la cocina suiza, como el zürcher geschnetzeltes (ternera salteada con salsa de champiñones), el käseschnitte (pan tostado con queso fundido) o el engadiner nusstorte (tarta de nueces y caramelo).

Este restaurante se encuentra en el centro histórico de Sankt Moritz y ofrece una cocina mediterránea con influencias locales. Su chef, Andrea Muggiano, elabora platos como el carpaccio de ternera con rúcula y parmesano, la pasta casera con salsa de tomate y albahaca o el solomillo de cerdo con salsa de vino tinto y puré de patatas.

Este restaurante es una antigua cuadra convertida en un acogedor comedor, donde se sirven platos típicos de la cocina alpina, como el pizzoccheri (pasta integral con queso, patatas y verduras), el polenta con salchichas o el strudel de manzana con nata montada.

