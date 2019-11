Águilas del Zulia, gano su primer juego de la temporada 2019

MARACAIBO.- Las Águilas del Zulia consiguieron este miércoles su primera victoria de la temporada 2019/2020 de la Liga Venezolana de Beisbol Venezolano (LVBP) contra Navegantes del Magallanes 9-4 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Los zulianos picaron adelante en el segundo episodio fabricando dos rayitas pero en el tercero Navegantes respondió con tres anotaciones.

Zulia empató en el quinto con un hit de Olmo Rosario, pero en la baja de ese mismo inning Magallanes retomó la ventaja con un doble impulsor de Garabez Rosa.

En el sexto los aguiluchos tomaron ventaja con otras dos traídas al plato y una entrada más tarde produjeron tres más.

En el noveno la ofensiva zuliana volvió a producir y anotaron una más.

El pitcher ganador fue Henry Rodríguez y el perdedor Kevin Sosa.

