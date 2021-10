Tabla De Posiciones del Beisbol Venezolano, LVBP, 2021-2022

Tabla De Posiciones del Beisbol Venezolano, LVBP, Actualizado 25/10/2021 , 9.34am

TEMPORADA REGULAR 2021-2022.

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. Cardenales 2 2 0 1.000 – Caribes 2 1 1 .500 1 Bravos 2 1 1 .500 1 Leones 2 1 1 .500 1 Navegantes 2 1 1 .500 1 Tigres 2 1 1 .500 1 Tiburones 2 1 1 .500 1 Aguilas 2 0 2 .000 2

Estadística temporada anterior, 2020-2021

SERIES PARTICULARES.

EQUIPO G P AVE Cardenales 25 15 .625 Caribes 24 16 .600 Navegantes 21 16 .568 Bravos 20 20 .500 Aguilas 19 21 .475 Tigres 17 20 .459 Tiburones 16 24 .400 Leones 15 25 .375

SEMIFINAL

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. SERIE 1 Caribes 7 4 3 .571 – Navegantes 7 3 4 .429 1 SERIE 2 Cardenales 7 4 3 .571 – Tigres 7 3 4 .429 1

FINAL

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. Caribes 4 4 0 1.000 – Cardenales 4 0 4 .000 4

Fuente. LVBP

