Alarma en México por el primer caso humano de gripe aviar de la cepa H5N2

Resumen del brote de gripe aviar H5N2 en México:

GRAVE: Se desconoce la fuente de infección de la persona, aunque la OMS señaló que se habían reportado virus H5N2 en aves de corral en México. La persona, que tenía múltiples afecciones médicas subyacentes, había estado postrada en cama durante tres semanas por otras razones antes de desarrollar nuevos síntomas. A mediados de abril, presentó fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y debilidad. El 24 de abril buscó atención médica y fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México, y falleció ese día por complicaciones. El 8 de mayo, una muestra enviada para pruebas especializadas indicó que era positiva para H5N2, y el resultado fue posteriormente confirmado por un laboratorio diferente.

Puntos clave:

La OMS ha confirmado el primer caso humano de infección por gripe aviar H5N2 en un hombre de 59 años en México, quien falleció a causa de la enfermedad.

La fuente de la infección del paciente es desconocida, pero se han reportado casos de H5N2 en aves de corral en México.

El riesgo para el público en general se considera bajo en este momento, ya que otros subtipos de H5 no han demostrado una transmisión sostenida de persona a persona.

Se están investigando contactos cercanos del paciente para detectar posibles infecciones adicionales.

Detalles adicionales:

El paciente tenía múltiples afecciones médicas subyacentes y había estado postrado en cama durante varias semanas antes de desarrollar síntomas de gripe.

Los síntomas incluyeron fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y debilidad.

Las pruebas de laboratorio confirmaron la infección por H5N2.

17 personas del hospital que estuvieron en contacto con el paciente no han mostrado signos de infección.

Se están realizando pruebas a otros contactos cercanos para detectar posibles infecciones.

