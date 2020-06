Redes 5G: Expertos afirman que la banda de 600 MHz gana terreno en América Latina

La frecuencia de 700 MHz está en uso para servicios de banda ancha móvil en varios mercados de América Latina, mientras que algunos países ya están considerando el potencial de la banda de 600 MHz, pese a que no todas las administraciones la atribuyeron aún para el servicio móvil.

BUENOS AIRES, junio de 2020.- 5G Americas anuncia la publicación de su nuevo white paper “Estatus de las bandas de espectro radioeléctrico de 600 MHz & 700 MHz en América Latina”, en el cual se analiza la situación general de estas porciones de espectro radioeléctrico para la implementación de servicios de banda ancha móvil. El documento remarca qué mercados atribuyeron las bandas para servicios móviles, cuáles ya realizaron licitaciones y en cuáles las bandas están activas.

El estudio destaca que varios reguladores de la región analizan y van incorporando, o ya incorporaron, a los Cuadros Nacionales de Frecuencias las bandas de 600 MHz y 700 MHz para servicios móviles. Se tratan de bandas propicias para el despliegue de LTE y 5G, por su gran capacidad para la propagación de señales que permite llevar servicios de banda ancha inalámbrica en zonas con baja densidad de población, con un despliegue de red más económico y veloz.

Banda de 700 MHz en América Latina en países seleccionados

Fuente: 5G Americas, reguladores. Fecha: abril de 2020

Banda de 700 MHz País Canalización Atribución Móvil Asignación Argentina APT Sí Sí Bolivia USA Sí Sí Brasil APT Sí Sí Chile APT Sí Sí (Proceso judicial) Colombia APT Sí Sí (se licitó en diciembre de 2019) Costa Rica APT Sí No Ecuador APT Sí Sí El Salvador Sin definición No Guatemala APT Sí No Honduras APT Sí No Nicaragua USA Sí Sí México APT Sí Red Mayorista Panamá APT Sí Sí Paraguay APT Sí Sí Perú APT Sí Sí Rep. Dominicana APT Sí No Uruguay APT Sí Sí Venezuela APT Sí No

“Es importante que las políticas públicas, así como decisiones regulatorias, tomen en cuenta de qué manera se impacta en el comportamiento de los inversionistas, la dinámica competitiva, el nivel de adopción y la asequibilidad al momento de diseñar un concurso o subasta de espectro radioeléctrico», explicó José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

El reporte llama también a considerar el uso de la banda de espectro de 600 MHz para ofrecer servicios móviles, ya que esta frecuencia ha sido identificada como una aliada importante en el desarrollo de 5G.

