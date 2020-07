Apenas el 20% del espectro móvil sugerido para 2020 por la UIT en América Latina

Un estudio presentado por 5G Americas remarca que apenas nueve países de la región asignaron 400 MHz o más. Sin embargo, ninguno de los mercados analizados está por debajo del 50% recomendado por UIT para 2020, aunque los planes de los reguladores dan cuenta de que puede haber disponibilidad relativamente próxima de 7.427,95 MHz para toda América Latina.

BUENOS AIRES, 30 de junio de 2020 – El promedio de espectro radioeléctrico asignado para servicios móviles en América Latina para mayo de 2020 es de 392,1 MHz. Esta cantidad es apenas el 20% de los 1.960 MHz recomendados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para este año, según lo refleja la última edición del estudio “Análisis de las Recomendaciones de Espectro de la UIT en América Latina” elaborado por 5G Americas, que analiza la situación de frecuencias por debajo de 3 GHz asignadas para servicios móviles en la región.

América Latina contaba con una penetración móvil de 109 suscriptores por cada 100 habitantes para finales de 2019, según estimaciones de 5G Americas basadas en datos de reguladores y la UIT. Con servicios de banda ancha móvil, UMTS/HSPA y LTE, en todos los mercados; según la investigación, 14 cuentan con redes LTE en espectro AWS (1700-2100 MHz), 10 desplegaron redes de banda ancha móvil en espectro de 2,5 GHz y 12 cuentan con redes 4G LTE en espectro de 700 MHz.

“Los reguladores de América Latina deben comprender la importancia de diseñar hojas de ruta de medio y largo plazo para adjudicar la cantidad de espectro adecuada para lograr una mayor conectividad en los países. En especial para zonas rurales o apartadas, ya que para economías latinoamericanas esta actividad es importante en el aparato productivo del país y las tecnologías inalámbricas son la única alternativa viable para ofrecer servicios de banda ancha”, explicó José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

Porcentaje de espectro asignado comparado con recomendación para 2015 y 2020 de la UIT (mayo 2020)

País Espectro (MHz) Sugerencia 2020 (escenario alto) Sugerencia 2020 (escenario bajo) Argentina 400 20,4% 29,9% Bolivia 284 14,5% 21,2% Brasil 609 31,1% 45,4% Chile 470 24,0% 35,1% Colombia 492,5 25,1% 36,8% Costa Rica 400 20,4% 29,9% Ecuador 290 14,8% 21,6% El Salvador 304 15,5% 22,7% Guatemala 210,6 10,7% 15,7% Honduras 290 14,8% 21,6% México 524,9 26,8% 39,2% Nicaragua 420 21,4% 31,3% Panamá 240 12,2% 17,9% Paraguay 350 17,9% 26,1% Perú 554,4 28,3% 41,4% República Dominicana 380 19,4% 28,4% Uruguay 515 26,3% 38,4% Venezuela 324 16,5% 24,2% Promedio 392,1 20,0% 29,3%

La investigación muestra una marcada disparidad en la región en materia de asignación de espectro. Apenas nueve de los mercados analizados han concesionado 400 MHz o más de espectro para telecomunicaciones móviles, mientras que cinco países de la región han asignado menos de 300 MHz para servicios móviles. Entre los mercados con más espectro asignado y aquellos con menos existen diferencias de hasta cerca de 400 MHz.

