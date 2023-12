Perú llegó a 74.000 antenas celulares al T3 de 2022

Los operadores móviles del mercado peruano sumaron más de 10.000 antenas entre 2019 y el tercer trimestre de 2022. El 47% de las antenas corresponde a la tecnología 4G LTE.

BUENOS AIRES, 30 de noviembre de 2023.- El desarrollo de infraestructura para telecomunicaciones inalámbricas en Perú tuvo un notable avance entre 2019 y el tercer trimestre de 2022, con la adición de más de 10.000 antenas, de acuerdo con una infografía de 5G Americas elaborada con datos de la firma de inteligencia de mercado DN Consultores. Al final de ese período, Perú contaba con 74.000 antenas y 26.000 estaciones base celular (EBC), evidenciando también una ratio de 2,9 antenas por EBC.

En cuanto a las tecnologías, se aprecia una evolución marcada de la tecnología 4G, que pasó de 25.000 antenas en 2019 a un total de 34.000 antenas en el tercer trimestre de 2022, culminando este lapso con un 47 por ciento del total de antenas. La 3G muestra en los últimos años un ligero estancamiento, manteniéndose en 25.000 antenas al final del período, igual número que en 2021. Mientras tanto, la 2G comenzó la fase analizada con 14.000 antenas, para pasar a 15.000 en 2020 y 2021, y regresar a 14.000 en el tercer trimestre de 2022. No obstante, la participación entre todas las tecnologías descendió 2 puntos porcentuales, desde 22% en 2019 a 20% en 2022, dado el incremento en el total. Mientras tanto, al tercer trimestre de 2022 comenzaba a apreciarse un incipiente despliegue de 5G, con 600 antenas.

A nivel regional, Perú se ubica como el quinto mercado de Sudamérica con mayor cantidad de antenas 4G sobre la población en 2022, con un índice de 1.019 antenas 4G por millón de habitantes. Esta clasificación está liderada por Chile (1.557) seguido por Brasil (1.238), Uruguay (1.046) y Argentina (1.045).

Brecha rural y geográfica

Mientras el promedio país de antenas 4G por cada millón habitantes se mantiene en 1.019, existe una marcada diferencia entre los ámbitos urbanos y rurales en el país. Al tercer trimestre de 2022, la cantidad de antenas por cada millón de habitantes era de 1.233 en zonas urbanas, mientras que este número caía a tan sólo 137 en áreas rurales. Mientras en el ámbito urbano se aprecia un ligero crecimiento en el período, en las poblaciones rurales el número se mantuvo prácticamente estable durante los últimos tres años.

Al observar la distribución de infraestructura por departamento, se puede apreciar que sólo tres departamentos (Lima Metropolitana y Callao, Moquegua y Madre de Dios) cuentan con una alta densidad (entre 1.200 y 1.499 antenas por millón de habitantes) de infraestructura 4G, mientras que 10 departamentos (de los cuales 7 se encuentra en la región de la Costa) posee una densidad media (850-1.199 antenas). Otros 10 departamentos muestran una baja densidad (500-849 antenas) y un departamento, Loreto, presenta una densidad muy baja (igual o menor a 499 antenas).

“La infraestructura de telecomunicaciones es vital para que las personas y las comunidades puedan acceder a los beneficios de la sociedad digital. Sin el despliegue adecuado de antenas, estaciones base y acceso troncal (backhaul) el servicio, el acceso y la experiencia de conectividad se resienten, creando nuevas brechas y desigualdades en la población. Es necesario que los organismos de Gobierno y entidades regulatorias provean las condiciones necesarias para facilitar a los operadores la construcción de las redes que los ciudadanos requieren para su desarrollo económico, educativo, laboral, cultural y recreativo”, explicó José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.