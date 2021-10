Atroz! En Miami, arrestan una tercera «maestra» por tener sexo con sus alumnos

Con Heiry Calvi, una maestra arrestada el viernes por tener relaciones sexuales con un alumno y quien está embarazada, ya son tres los educadores en el condado Miami-Dade, en el sur de Florida, detenidos en lo que va del mes y que enfrentan cargos de agresión sexual en tres hechos aislados.

Calvi, de 41 años fue arrestada el viernes tras una investigación de siete meses, Brittiny Victoria Lopez-Murray, de 31, el lunes pasado, y Daniel Fernández, de 36, el pasado 1 de octubre.

Las autoridades detallaron que Calvi, maestra del Centro John I. Smith de la ciudad de Doral, está acusada de agresión sexual a un menor de 14 años y desconocen si este es el padre de bebé que espera.

Según el Departamento de Policía de Doral, la víctima usaba las redes sociales para comunicarse con Calvi y ambos habían asistido a una fiesta juntos en la que dijeron ser sobrino y tía.

Los detectives reconocieron al estudiante en un video en el que aparecían ambos desnudos y que el joven estaba mostrando a sus compañeros.

Entre tanto, López-Murray, maestra de teatro de una escuela secundaria de Hialeah, enfrenta 25 cargos de agresión sexual a otro menor de 14 años.

Por su parte, Fernández, un maestro de música de la Escuela Charter Intermedia Renaissance, está acusado de asalto sexual a una estudiante de 14 años.

