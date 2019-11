Caracas, noviembre, 2019. Comprometidos con exhibir lo mejor de la oferta nacional en pantalla grande, MundoDPelicula y Cines Unidos, anuncian

“Blindado” una emocionante película de Carlos Daniel Malavé, que cuenta la historia sobre un robo a un vehículo de transporte de valores.

Malavé, quien ya ha realizado diez películas, además de un documental sobre la superbanda de ska Desorden Público, no se detiene y nos trae un nuevo film al

mejor estilo de triller policial, cargado de suspenso y mucha acción. Un policía novato (Eloy) víctima de las circunstancias, toma la arriesgada decisión

de robar un camión blindado y demostrar la corrupción que hay en la Alcaldía de la ciudad, adentrándose a un viaje de carretera lleno de acción, y con el cual

deberá hacer todo para recuperar su vida y su familia. La historia de la película la inspiró un artículo que leyó Carlos Malavé hace más de diez años en un periódico venezolano sobre un robo de un camión blindado.

El casting se realza con las interpretaciones de Alexander da Silva, Karina Velásquez, Alexandra Braun, Carlos Antonio León,Sócrates Serrano,

William Goite, José Roberto Díaz, Ernesto Ceballos, Thomas Piedra y Ángel Cuevas.



viernes 22 de noviembre.

