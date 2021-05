Calendario de Estrenos de películas de Marvel para 2021, 2022, VIDEO

Calendario de Estrenos de películas de Marvel para 2021, 2022.

En un nuevo video, Marvel recopila imágenes que dan pista sobre lo que nos espera en la próxima fase y se escucha a Stan Lee expresar el amor que le tiene a la humanidad.

“El hombre a tu lado, es tu hermano. La mujer de ahí, es tu hermana. Todos somos parte de un universo que va hacia adelante a una gloria más grande”.

Dentro del grupo de películas que se estrenará este 2021 está La Viuda Negra que se estrenará el 9 de julio contará la historia de Natasha Romanoff, mejor conocida como Black Widow, la espía rusa que interpreta Scarlett Johansson. En esta precuela, la protagonista enfrentará los lazos de su oscuro pasado. En la película también participa la actriz inglesa Florence Pugh.

En el estreno de Shang-Chi and the legend of the ten rings el próximo 3 de septiembre, el actor Simu Liu dara vida a Shang-Chi, un hombre que parecía ser común y corriente termina involucrado en las redes misteriosas de la organización de los Diez anillos. En el reparto también está Awkwafina, Tonye Leung, Michelle Yeoh, entre otros.

Asimismo Marvel lanzará Los Eternos el próximo 5 de noviembre que presentará a un nuevo grupo de superhéroes en la franquicia de Marvel. Se trata de seres ancestrales que se ocultó en el planeta Tierra durante cientos de años. Esta película se sitúa poco después de Edngame, y es justo bajo ese contexto que se ven obligados a salir de su escondite, para enfrentar a los Deviants, el enemigo más antiguo de la humanidad. Es dirigida por Chloe Zhao, ganadora del Oscar y contará con la participación de Angelina Jolie y Salma Hayek.

El Hombre Araña: Sin Camino a Casa , contará con Tom Holland y Zendaya regresan en esta tercera entrega el próximo 17 de noviembre y será dirigida por Jon Watts. Hasta ahora también se confirmó el regreso del Dr. Octopus, según reveló el propio actor Alfred Molina.

El 2022 iniciará con el estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura que llegará a la gran pantalla el 25 de marzo con la participación de Benedict Cumberbatch regresa como Doctor Strange en esta cinta dirigida por Sam Raimi, donde también participará la Bruja Escarlata, actuada por Elizabeth Olsen. Se suma al elenco la actriz estadounidense de padres mexicanos Xochitl Gomez, junto a los ya conocidos Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), y Chiwetel Ejiofor (Mordo).

El rey del trueno, Thor, regresa el 6 de mayo protagonizada por Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster), y Tessa Thompson (Valkyrie), se suma el actor Christian Bale -quien interpretó al famoso Batman de Christopher Nolan- con el personaje de Gorr the God Butcher.

El 8 de julio se le rendirá homenaje Chadwick Boseman con el estreno de Pantera Negra: Wakanda Por Siempre, el actor no será sustituido, sin embargo aún se desconoce cuál será el destino del personaje.

Por ultimo para el próximo año se estrenará The Marvel, esta cinta es la secuela de Capitana Marvel, interpretada por la ganadora del Oscar, Brie Larson. Teyonah Parris e Iman Vellani se suman al proyecto bajo la dirección de Nia DaCosta.

El 17 de febrero del 2023 se estrenará Ant-Man and the Wasp: Quantumania con el elenco ya conocido Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, regresa a lidiar con la física en una tercera entrega de Ant-Man y la incorporación de la actriz Kathryn Newton que se suma al reparto para interpretar a Cassie Lang.

Siguiéndole a la lista el 5 de mayo El Guardian de las Galaxias 3 llegará a las salas de cine acompañada de la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos que bajo la dirección de Jon Watts intentará llegar al corazón de los fanáticos.

Calendario de Estrenos de películas de Marvel para 2021, 2022, VIDEO was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente