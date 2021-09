Una opción muy importante y necesaria para todos los que usamos Aplicación de WhatsApp es la de guardar el historial de chats que llevamos en nuestro móvil.

Los pasos para hacer un guardado para posterior exportardo y restablecerlo del historial de chat son los siguientes:

Tus chats de WhatsApp se guardan automáticamente en la memoria de tu teléfono con una frecuencia diaria. En función de tus ajustes, también puedes crear periódicamente copias de seguridad de tus chats de WhatsApp en Google Drive. Si desinstalas WhatsApp de tu teléfono y no quieres perder los mensajes, asegúrate de hacer una copia de seguridad manual de los chats antes de desinstalar la aplicación.

Paso 1.

Crear copia de seguridad de tus chats

Ve a WhatsApp > toca el ícono de más opciones > Ajustes > Chats > Copia de seguridad > GUARDAR.

Paso 2.

Exportar el historial de chats

Puedes usar la función de exportar chats para exportar una copia del historial de un chat individual o grupal.

Abre el chat individual o grupal. Toca el ícono de más opciones > Más > Exportar chat. Elige si quieres exportar también los archivos multimedia o no.

Se creará un correo electrónico con tu historial de chat en un archivo adjunto en formato .txt.

Nota:

Si te encuentras en Alemania, es posible que tengas que actualizar WhatsApp para poder usar la función de exportación de chats.

Si decides adjuntar los archivos multimedia, se añadirán los más recientes como archivos adjuntos.

Si adjuntas los archivos, podrás exportar los 10 000 mensajes más recientes. Si no los adjuntas, podrás exportar 40 000 mensajes. Estas restricciones se deben al tamaño máximo del correo electrónico.

Con información de Whatsapp.

Cómo Guardar el historial de Chats de WhatsApp was last modified: by

En: Apps