¿Cómo parafrasear un artículo sin plagiar?

Parafrasear es una habilidad que requiere planificación estratégica y ejecución. Se trata de qué tan bien el escritor juega con las palabras para reescribir un contenido de una manera única y más clara.

Para obtener lo mejor de la parafrasear, puede obtener ayuda de las herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, se supone que no debe confiar completamente en la IA, sino que debe aprender de ella.

Hay muchas herramientas parafrasear online que utilizan la inteligencia artificial para dar sugerencias pertinentes sobre cómo lograr la singularidad y la claridad. Puede aprovechar estas herramientas para descubrir las formas de escribir de manera efectiva.

En este artículo, discutiremos formas prácticas de paráfrasis un artículo sin plagiar. Entonces, sigue leyendo.

¿Cómo parafrasear con eficacia?

Parafrasear no es una tarea sencilla. Debe hacerse de acuerdo con una estrategia eficaz. Hay varias estrategias de paráfrasis que puedes implementar para escribir artículos sin plagiar.

Ya sea que lo haga manualmente o use IA, la paráfrasis debe hacerse con el más alto nivel de precisión.

Permítanos ayudarlo a aprender las formas correctas de parafraseo cualquier artículo con facilidad.

Amplíe su investigación

Aquí está la cosa: necesita estudiar una amplia gama de recursos relevantes para su artículo.

Su investigación no debe limitarse a unos pocos recursos, ya que tiene un impacto directo en sus habilidades de escritura. De hecho, se escribe bien cuando se lee bien. Debe haber al menos 10-15 artículos diferentes que estudie para recopilar información para su artículo.

Puede usar su palabra clave de enfoque para encontrar artículos relevantes de las páginas de resultados del motor de búsqueda o simplemente puede visitar bibliotecas en línea para encontrar datos relevantes sobre su tema. Ya sea que use un motor de búsqueda para investigar o aproveche otros medios para encontrar la información requerida, asegúrese de validar y analizar todo lo que lea.

Analizar materiales de origen

Has realizado una investigación para encontrar la información requerida, ¿verdad? Ahora es el momento de analizar cuidadosamente los datos recopilados para comprobar cómo otros autores lo han estructurado todo.

Debe prestar atención a la elección de palabras, estructuras sintácticas, encabezados, estilo de párrafos y organización general de los materiales de origen.

Cuanto más analices los escritos de otros escritores, más podrás parafraseo mejor. Esto es como aprender de otros escritores. Analizas cómo otros escritores han transmitido una sola idea de diferentes maneras. Esto le ayuda a idear su propia forma única de escribir sobre la idea respectiva.

Mientras analiza, también debe buscar las frases y afirmaciones que le atraigan. Puede usarlos para construir nuevas oraciones o sustituir en sus oraciones ya escritas.

Recopile declaraciones pegadizas

Puede haber varias frases y oraciones que puede encontrar interesantes y más relevantes para el tema de su artículo.

Debe filtrar las declaraciones que están bien escritas para transmitir el significado previsto. Puede elegir algunas de sus frases y usarlas para construir nuevas oraciones o simplemente reestructurarlas de una manera única.

Todo esto se basa en cómo analiza el artículo desde la perspectiva del uso del idioma. Cuando lee algo, debe extraer algunas piezas de contenido que sean atractivas y que puedan utilizarse mejor en su artículo.

Lo más importante es que necesita recopilar datos de varios recursos para construir pasajes únicos para su propio artículo. Por lo tanto, sería mejor si recopila declaraciones y frases pegadizas de varios artículos que estudie, en lugar de solo uno o dos.

Parafraseo en el nivel de la oración

Aquí tienes el paso más importante de parafraseo. Tienes toda la información requerida para incluir en tu artículo. Ahora, necesitas parafrasear todo.

Nunca se recomienda paráfrasis un pasaje tal como es. Debe recopilar algunas declaraciones importantes para paráfrasis a nivel de oración. Esto aumentará sus posibilidades de eliminar el plagio.

Puede seguir cualquiera de estas técnicas para parafrasear una declaración sin plagiar:

sustituir sinónimos para reemplazar partes poco atractivas

alterar la voz sintáctica

reordenar los componentes de la oración

omitir partes innecesarias

cambiar la redacción para modificar el tono

usar un estilo completamente diferente para reescribir

Por ejemplo, puede parafrasear una declaración usando estas estrategias de la siguiente manera:

Declaración original : «la singularidad es lo más importante al escribir».

Versión parafraseada 1 : «la singularidad es el elemento más importante de la escritura».

Versión parafraseada 2: «la singularidad tiene una gran importancia en la escritura»

Versión parafraseada 3: » lo que escribes debe ser único»

Versión 4 parafraseada: «una parte del contenido debe estar libre de plagio».

Versión 5 parafraseada: » No debe haber ningún plagio por escrito».

Hay infinitas formas de reescribir una oración de diferentes maneras. Solo tienes que ser lo suficientemente inteligente como para jugar con las palabras.

Reorganizar el diseño del contenido

Cuando haya terminado de reescribir las declaraciones importantes para construir nuevos pasajes, debe concentrarse en la forma en que los organizará en su artículo.

Debe asegurarse de que su artículo se vea completamente diferente de los demás. Por lo tanto, debe reorganizar el diseño del contenido de una manera única.

Para esto, debe darle a su contenido una estructura de encabezado única. La forma en que crea sus encabezados, incluida su redacción y jerarquía, debe diferenciarse de los materiales de origen.

Trate de cambiar el lugar de los pasajes importantes y ajuste sus secciones principales en una posición diferente. Tenga en cuenta que esto no debería afectar la calidad de su contenido.

Su contenido debe tener un flujo de texto coherente, así que tenga cuidado con la forma en que lo organiza.

Consejos rápidos para parafrasear sin plagiar

Centrarse en mejorar la elección de la palabra.

Cambia el tono y la voz para modificar el estilo de escritura.

Parafrasear siempre a nivel de frase u oración.

No copiar y parafraseo un pasaje completo

Busque las partes del contenido que suenen poco atractivas y luego reemplácelas con algo atractivo.

Intente volver a escribir con una redacción más clara para mejorar el atractivo.

Buscar diferentes formas en que se puede estructurar una oración.

Cambiar la forma sintáctica de las palabras o el orden de las palabras para reestructurar oraciones

No seguir la forma de organizar la información de otros escritores.

Cree su propia forma de estructurar su contenido

Línea de fondo

Investiga, lee, analiza y luego vuelve a escribir. Esta es la forma correcta de parafrasear un artículo sin plagiar.