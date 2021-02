Lo mejor de la panadería mexicana llega a Colombia con “Como pan caliente”

El reconocido chef mexicano Irving Quiroz desembarca en El Gourmet con la serie “Como pan caliente” que recorre lo mejor de la exquisita panadería de México.

El programa se emite en Colombia de lunes a viernes a las 7:00 pm

En febrero, el único canal de cocina 100% en español de América Latina, trae una nueva serie de la mano del reconocido chef mexicano Irving Quiroz. “Como pan caliente” se emite en Colombia de lunes a viernes a las 7:00 de la noche por El Gourmet.

En “Como pan caliente”, el chef Irving Quiroz comparte con el público un sabroso recorrido por lo mejor de la panadería de México como el pan de fiesta, los garibaldis y chilindrinas. Los episodios estreno que se emiten de lunes a viernes, presentan también clásicos internacionales como los pretzels, los bagels y los rolls de canela.

La serie mostrará el paso a paso detallado de esas y más recetas deliciosas para llevar esos sabores a la cocina de cada hogar y viajar a través de ellos. El Gourmet conecta de manera emocional y práctica a la audiencia latinoamericana con sus tradiciones y raíces, combinado con variadas experiencias culinarias del mundo. El Gourmet puede verse en Colombia por Claro (SD 404; HD 662), Directv (SD 232; HD 1232), Movistar (SD 371; HD 850) y Tigo/Une (69).

“Como pan caliente” llega a Colombia was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa