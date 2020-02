COUNTDOWN: UNA VEZ QUE LA DESCARGAS TU MUERTE LLEGARÁ

Elizabeth Lail, a quien vimos brillar en el mundo de la televisión, con las series “Once Upon a Time”, así como por su impecable participación en “YOU”,

donde da vida a Beck, se estrena en la gran pantalla con “La Hora De Tu Muerte”. Un nuevo estreno anunciado por MundoDPelícula lleno de suspenso y miedo donde esta app permitirá predecir el momento exacto en el que una persona va a morir. Junto a ella, un sólido elenco conformado por: Jordan Calloway (ER y

Riverdale ), Anne Winters (13 Razones), Talitha Eliana (Annabelle: Creation) y Peter Facinelli (Carlisle en la saga Crepúsculo).

Según el director y guionista estadounidense, Justin Dec, la idea de la trama surgió casi por accidente, “estaba usando la aplicación para configurar el temporizador en el teléfono, mirando los números que iban en cuenta regresiva, me vino esta idea, pensé: “¿Qué pasaría si estuviese marcando el tiempo que me queda hasta mi muerte?”. Tras una sólida carrera en el mundo de los cortos animados, las series web y una divertida pieza de ficción realizada en 2013

(Jennifer Lawrence is Coming), Dec, da el salto a la gran pantalla con La Hora De Tu Muerte.

Quinn Harris, una enfermera joven y ambiciosa, es presionada para que descargue una aplicación que imaginariamente predice cuándo exactamente morirás. Con ella descubre que le restan 2 días de vida. Con el tiempo jugando en su contra y tras ser perseguida por una entidad desconocida, deberá encontrar la manera de sobrevivir.

Con La Hora De Tu Muerte, esta tentación intemporal de querer saber cuándo morirás está vinculada a un tema actual, la obsesión con nuestros teléfonos, que le da la base para una película high-concept de terror capaz de presionar botones culturales.



de cines a nivel nacional, a partir del próximo 21 de febrero.

Descubre ¿Cuánto tiempo te queda?, y no te pierdas "La Hora De Tu Muerte", en todas las salas

