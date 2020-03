Dave Bautista en Grandes Espías se estrena en 20 de Marzo

Del creador de grandes comedias (El profesor chiflado II, 50 primeras citas, Superagente 86 y Jefa por Accidente) y aclamado director Peter Segal, llega el imperdible nuevo estreno anunciado por MundoDPelícula, Grandes Espías (My Spy), una historia que combina acción y humor para el

disfrute de toda la familia.

JJ, un rudo y experimentado agente de la CIA en decadencia, debe demostrar su talento y cumplir una importante misión de espionaje para recuperar su carrera, cuando inesperadamente, es descubierto por una inteligente niña de 9 años, quien promete no delatarlo y a cambio de su silencio, le pide que la entrene como espía.

El actor y ex luchador de MMA, Dave Bautista, popularmente conocido por su personaje Drax el Destructor en Guardianes de la Galaxia, protagoniza y además forma parte de la producción la cinta, junto a la joven y carismática Chloe Coleman (Big Little Lies, de HBO ). Completan el elenco por figuras como:

Kristen Schaal (voz de Trixie en Toy Story 4), Ken Jeong, (¿Qué Pasó Ayer?, Crazy Rich Asians) y Parisa Fitz-Henley (Harry & Meghan: A Royal Romance).

Segal afirma, que con esta cinta pudo canalizar sus ganas de trabajar junto a Bautista: “es una estrella en pleno ascenso, el público lo conoce como un personaje rudo pero ahora lo verán de una manera muy diferente, y eso va a sorprender a muchos”.Por otra parte, recuerda que hallar a la protagonista infantil de Grandes espías, no fue tarea fácil, “quería una actriz que pudiera enfrentarse cara a cara con Dave, ser sarcástica y divertida con él…trabajamos con un director de casting que hizo pruebas a más de 700 niñas, fue ahí cuando la pequeña Chloe Coleman brilló en todo su esplendor, literalmente recorrimos el mundo y ella fue la única, no es una “niña actriz”; ella es una actriz, una artista perfectamente afinada” concluyó

Grandes Espías no es una comedia cualquiera, la dirección de Segal la vuelve cautivante, algunos medios especializados aseguran que el acierto está en la combinación de géneros, “el encanto de la película radica exactamente en su mezcla de tonos: la acción se enfrenta a la comedia doméstica, y esta última triunfa sobre la primera”, así lo describió Jake Wilson para The Age. Déjate cautivar por el encanto, inteligencia y la aptitud para el espionaje de Sophie, junto al

experimentado JJ, en Grandes Espías a partir del próximo viernes 20 de marzo, en todas las salas de cines a nivel nacional.

