Diosa Canales pone en su lugar a politiquero que pretendió ofenderla

Diosa Canales pone en su lugar a politiquero que pretendió insultarla

De acuerdo a la real academia española un politiquero es una persona aficionada a la política de intrigas, en este caso un individuo llamado Enrique Aristeguieta intento ofender a Diosa Canales realizando una comparación soez y vulgar de su persona con una contraparte señalada de corrupción:

Enrique Aristeguieta @EAristeguieta

Ramírez hablando de corrupción, es cómo Diosa Canales dando cátedra de virginidad.

, al leer dicho referido la Actriz que es muy activa en las redes sociales le respondío lo siguiente:

Y yo que tengo que ver en esto .? viejo Baboso… necesitas nombrarme para que te lean..? me encantaría verte de frente para que me lo digas a la cara!!! Apuesto que te orinas porque eso no te sirve para más nada, esa es tu FRUSTRACIÓN porque ya no se te para.

Esperando que el susodicho no borre el tuit ofensivo,lo presentamos a continuación:

