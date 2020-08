El encanto y versatilidad de Vanessa Maradona por Desde el Cine

Para ella, el arte es «una de las formas en la que el ser humano puede expresarse libremente» de ahí su elección por encima del deporte, que forma parte de sus raíces,Vanessa Maradona Mendoza es modelo, locutora, presentadora, actriz y nuestra cita Desde el Cine de este jueves 06 de agosto por @cinesunidos.

El encanto y versatilidad de Maradona, conquistó la televisión nacional, al participar en telenovelas como: “Torrente”, “Un esposo para Estela” y “Vivir para Amar” (2015), donde tuvo su primer protagónico.

Paralelo a la televisión, su nombre se ha hecho un lugar en las tablas, mediante obras como: «La Herencia del Magistrado», «A 2.50 la Cuba Libre», «Taxi», “Psicopatía Jauja”, “Mi Foto con Cruz Diez”, entre otras.

Su debút en el mundo cinematográfico ocurrió con la película «La Ley» (2013), de Pablo de la Barra, en la que dio vida a su protagonista, Fedora. Luego, en 2017, la vimos en uno de los roles principales de “Solteras Indisponibles”, de Carlos Malavé, y más recientemente, protagonizó «Infieles» (2019) de Edgar Rocca.

Conoce más de su trayectoria, cómo equilibra su pasión por el cine, el fútbol y la actuación, en qué proyectos trabaja y más, en esta entrevista En Vivo junto a Leo

Aldana, a las 9:00 pm hora de venezuela.

