El estreno de ‘American Style’ y de la 2ª temporada de ‘Top de Estilo’ llega a HOLA TV

El estreno de ‘American Style’ y de la 2ª temporada de ‘Top de Estilo’ aterrizan los lunes en ¡HOLA! TV

El canal dedica el primer día de la semana a la moda con dos estrenos que recorrerán los trabajos de los grandes diseñadores americanos y los estilos más icónicos de las celebridades del momento

MIAMI, Octubre de 2020-; La moda luce como nunca los lunes en ¡HOLA! TV con el estreno dos programas que reúnen, en un mismo día, lo mejor del mundo de las tendencias y sus diseñadores con el de las celebridades.

Desde este lunes, 5 de octubre, se estrena la segunda temporada de ‘Top de Estilo’. Después de una primera entrega de gran éxito, regresa esta producción original dedicada al estilo de las estrellas del cine y de la música. En 13 episodios, destacarán talentos que han conquistado Hollywood en los últimos tiempos como Ana de Armas, Lily Collins, Millie Bobby Brown y Zendaya y regresan algunos de los segmentos más seguidos como “Flashback”, con el repaso de cinco de los mejores looks de actrices como Janelle Monáe, Emma Watson, Zoe Saldaña y Kate Hudson.

Los hombres tienen reservado un espacio en “It Boy”, para los estilos de los galanes más adorados de la pantalla grande como Keanu Reeves, Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Chris Evans y Michael B. Jordan.

Por último, vuelven los tutoriales de belleza, a cargo de Gabriella Cataño-Salinas, quien recreará para la audiencia memorables looks de maquillaje, lucidos por hermosas celebridades en galas, estrenos, premiaciones y festivales.

Estreno – ‘Top de Estilo’

Todos los lunes, a partir del 5 de octubre

LATAM: 6:00PM Méx – Col / 7:00PM Ven / 8:00PM Arg

US: 7:00PM ET / 4:00PM PT

Tras la emisión de ‘Top de Estilo’, llega por primera vez al mercado Latinoamericano ‘American Style’, una cuidada producción dedicada a los grandes modistos de EEUU. Dividida en cuatro partes, esta miniserie recoge cada semana una década, empezando por los años 40, y recordando los estilos que hicieron historia por su forma de reflejar el clima político, social y económica del país. Para ello, el programa cuenta con un valioso material de archivo y entrevistas con expertos de moda.

Estreno – ‘American Style’ (solo LatAm)

Todos los lunes, a partir del 5 de octubre

8:30PM Méx – Col / 9:30PM Ven / 10:30PM Arg

El estreno de ‘American Style’ y de la 2ª temporada de ‘Top de Estilo’ llega a HOLA TV was last modified: by

