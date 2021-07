El Gourmet y Pinterest lanzan un concurso para buscar a los protagonistas de una nueva miniserie

El Gourmet, el único canal de cocina 100% en español, de la mano de la plataforma de inspiración Pinterest, que tiene más de 475 millones de usuarios únicos mensuales en todo el mundo -más de 80 millones de ellos en Latinoamérica-, buscan a los próximos protagonistas de la nueva miniserie de TV “Sabores de Latinoamérica”. Los concursantes pueden participar hasta el martes 20 de julio.

Súmate a la conversación: #Gastronomía @elgourmet y @pinterest anuncian el concurso que busca a los próximos protagonistas de la nueva miniserie de TV “Sabores de Latinoamérica”. Los concursantes pueden participar del 30/6 al 20/7. Bases y condiciones: http://www.elgourmet.com/

Bogotá, julio de 2021 (Avant Garde RP) – El Gourmet y Pinterest lanzan un nuevo concurso del que los usuarios pueden participar a partir de ahora y hasta el martes 20 de julio. El concurso busca a los próximos protagonistas de la nueva miniserie de TV “Sabores de Latinoamérica” y cuenta con la chef Felicitas Pizarro como presentadora. Además, cinco creadores gastronómicos, Piloncillo y Vainilla, CUKit!, Recetas Lily, El Gordo Cocina y Pizca de Sabor ejercerán como embajadores del programa.

Los participantes de este concurso pondrán a prueba su creatividad con Idea Pins -el nuevo formato multi página de Pinterest- para celebrar los sabores locales y mostrar a sus seguidores el paso a paso de cómo preparar estas recetas tan ligadas a nuestra memoria afectiva como el asado, empanadas, ceviche, mole o ajiaco. Los cinco ganadores contarán con sus propios episodios en el programa «Sabores de Latinoamérica» en El Gourmet.

El concurso es presentado por Felicitas Pizarro, reconocida chef de El Gourmet, y busca descubrir y seleccionar talentos entre los creadores de contenido gastronómico en español en América Latina. Para participar, basta con entrar a www.elgourmet.com/sabores-de-latinoamérica para conocer las bases y condiciones e inscribirse.

Felicitas Pizarro resulta ser la presentadora ideal tras haberse consagrado ganadora de Jamie Oliver’s Food Tube Network, un concurso similar que le dio la exposición necesaria que impulsó su carrera y la puso en vista de todos los apasionados por la gastronomía.

Por su parte, los creadores gastronómicos Piloncillo y Vainilla, CUKit!, Recetas Lily, El Gordo Cocina y Pizca de Sabor ejercerán como embajadores del programa. Cada uno difundirá contenido clave para inspirar a los competidores a que sigan su ejemplo. Los cinco demostrarán cómo lo hacen y cómo se verá la mini serie final que los ganadores podrán realizar.

Para más información:

Website: elgourmet

Instagram: @elgourmetTV

Facebook: @elgourmet

Twitter: @elgourmet

Youtube: @elgourmet

NDP

Soni Jiménez Palomo

Pinterest: @elgourmet

Tik Tok: @elgourmet

El Gourmet y Pinterest lanzan un concurso para buscar a los protagonistas de una nueva miniserie was last modified: by

En: Gastronomía