Miami, FL, .- (@MinayaPR) Kalimete sigue sumando grandes colaboraciones a su carrera musical y así lo demuestra el éxito de su tema «Maldito Flow» que estrena nueva versión urbana y en salsa y desde ya ocupa el puesto #1 entre todos los temas más sonados en la República Dominicana.

«Gracias a Dios, a mi equipo de trabajo, a los artistas que aportan su talento, a los promotores y DJS pero sobretodo a los fans de todo el mundo que disfrutan nuestro concepto musical» expresó Kalimete, artista representado por Sueños Records bajo la dirección de Wilda Díaz.

En la música urbana, se presenta al popular y respetado artista urbano Musicólogo «El Libro» mientras que en la Salsa, género que nunca había sido interpretado por Kalimete, ahora cuenta con la colaboración del Clasicom.

El tema en sus diferentes versiones está en el #1 en el listado general de la República Dominicana según Monitor Latino, además se encuentra sonando fuertemente en las estaciones de Estados Unidos y Puerto Rico, también en las plataformas digitales de TikTok ya supera las 35 millones de reproducciones mientras que en Youtube ya sobrepasó el millón de vistas.

El pasado mes Kalimete fue escogido por la prestigiosa cadena internacional Telemundo para ser la imagen de la campaña «Dominicano De Pura Cepa» por el mes de la herencia dominicana para el área Tri Estatal de New York, New Jersey y Connecticut.

El «Maldito Flow» llega a la Música Urbana y a la Salsa

