EN MARACAIBO: Profundizan cuarentena radical en las parroquias Venancio Pulgar y Antonio Borjas Romero

Líneas orientadas por el Plan de Control Territorial para cortar la propagación del Covid-19 se mantienen activas en la capital zuliana, a través del despliegue y la integración del Estado, junto a todos sus cuerpos de seguridad, quienes este martes materializaron una nueva acción en los Cuadrantes de Paz de las parroquias Venancio Pulgar y Antonio Borjas Romero, al oeste de la ciudad.

El alcalde bolivariano, Willy Casanova, mediante la Dirección de Seguridad Ciudadana, en la titularidad de César Garrido, destinó trabajos especiales en los Cuadrantes de Paz N° 38, 39- 41 y 42, partiendo desde el sector El Muro, punto medular que colinda con las parroquias Venancio Pulgar y Antonio Borjas Romero, conformadas conjuntamente por 22 mil 390 familias.

«Hemos recibido muchas denuncias de alta movilidad y agrupación de personas en esta zona de la ciudad, por eso hoy venimos con la GNB, PNB, Cpbez, Polimaracaibo, Bomberos de Maracaibo, Protección Civil y nuestro equipo de desinfección a tomar control total de esta área, como medida preventiva para contrarrestar la cadena de propagación del Covid-19», aseguró Garrido, quien también se desempeña como director general de la Alcaldía.

Asimismo, se dio a conocer que este plan abarca la protección del sector Raúl Leoni, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, dado al comportamiento del coronavirus en la jurisdicción, que ha puesto en el ojo del huracán a diversas zonas de Maracaibo, a raíz del foco del mercado Las Pulgas, epicentro comercial con alcance a otras regiones del país, motivo por el cual autoridades de los tres niveles de gobierno han sumado su labor para promover jornadas de desinfección y de concienciación al cumplimiento de la cuarentena en la población; restricción de movilidad, control del espacio público y despliegue de Unidades de Patrullaje Inteligente (UPI).

Los equipos de trabajo se mantendrán en el territorio con vigilancia, supervisión y fiscalización de comercios en los diferentes sectores, garantizando la operatividad de los establecimientos permisados y el cierre de los que pretenden evadir las normas, al tiempo de seguir con la aplicación de pruebas masivas de despistaje de Covid-19, considerando la prevalencia de casos positivos en pruebas PDR y PCR, por lo que se tomarán con contundencia los espacios, llevando además perifoneo para el control de higiene preventivo y restricción de transporte público.

Prensa DGSC