Retenidas en Maracaibo más de 54 unidades de transporte público por incumplir cuarentena

Por incumplir el artículo 7 del decreto municipal 0024 que establece la cuarentena colectiva y social para prevenir el coronavirus en Maracaibo, han sido retenidas 54 unidades de transporte público no autorizadas para circular en la ciudad.

La información fue suministrada por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, durante una rueda de prensa desarrollada en el comando de la Redi Occidente, junto al gobernador del estado Zulia, Omar Prieto y el Mayor General, Ovidio Delgado.

El Alcalde enfatizó que la medida, aplicada por funcionarios de los cuerpos de seguridad, se extremará en la ciudad para hacer cumplir el decreto, controlar la movilidad humana y evitar que las personas estén propensas a contagiarse del coronavirus.

Estas unidades particulares trasladaban a personas que hacen vida en Las Pulgas y el casco central, por ello se busca controlar el traslado a los sitios de mayor afluencia de personas en la ciudad.

Además reiteró que Bus Maracaibo y Transzulia están dirigidos fundamentalmente al traslado de los trabajadores del sector salud, de supermercados y farmacias, esto como mecanismo de control para garantizar la movilidad en medio de la emergencia causada por este virus que ha cobrado la vida de miles en el mundo.

Asimismo la máxima autoridad civil del municipio, dijo que frenar la propagación de la pandemia en Maracaibo, depende de la conciencia y del entendimiento de la población, que sin duda debe quedarse en su casa cumpliendo la cuarentena.

