En Venezuela: Vive parapente sigue apostando por el turismo nacional

Uno de los sectores más afectado por la pandemia, el pasado año fue el turismo donde Venezuela tomo la decisión de cerrar las playas para evitar el contagio del Covid-19 entre los turistas, en el litoral central se encuentra la operadora turística “Vive Parapente” donde le ofrecen que los visitantes disfruten un lanzarse en parapente desde Caraballeda hasta la playa Los Cocos, donde pueden disfrutar un paisaje increíble entre montaña y las costas veragüenses.

En una entrevista realizada uno de sus pilotos dijo “Esto es una experiencia muy bonita, los que disfrutan esta aventura extrema, primero están los nervios, pero luego se relajan y disfrutan del paisaje cualquier persona puede practicar este deporte”.

Para evitar la propagación del Coronavirus, están tomando todas las medidas de bioseguridad por parte de las autoridades venezolanos y solo están volando la semana de flexibilización. Venezuela es un país que tiene maravillas en todos los estados y Vargas ofrece gran variedad de turismos para quien lo visita.

Yoel Díaz

Internacional Journalist

