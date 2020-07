Ensalada asiática de pollo picante

No hay nada como una ensalada natural para que nuestro cuerpo obtenga las vitaminas, nutrientes y se mantenga sano. A continuación te damos la receta de una ensalada picante, la cual solamente necesita 5 minutos de tu tiempo para estar lista.

Ingredientes:

– 2 bolsas de zanahorias trituradas

– 2 bolsas de ensalada (hojas verdes y col triturada)

– 2 cucharadas de semillas de sésamo negras

– 1 jalapeño rebanado en mitades finas (más o menos según tu gusto, a mi me gustaPICANTE) – 1 pollo a las brasas, desmenuzado

– Jugo de 2 limas

– 4 cucharadas de Tamari (tamari es una salsa de soya libre de gluten) o salsa de soya regular

– 1 cucharada de Siracha

– 5 a 6 gotas de estevia líquida (de forma alternativa podrías usar un poco de miel o jarabe de arce, pero a mí me gusta no usar azúcar)

Preparación:

Simplemente coloca todos los ingredientes en una bolsa de plástico grande y agita vigorosamente hasta que estén bien mezclados. Ajusta los sabores como sea.