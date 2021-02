Espacios turísticos de Venezuela preparados

para recibir a los temporaditas en Carnaval

La actividad turística en Venezuela en el año 2020 registro una caída del 90 por ciento debido a las medidas de confinamiento implementadas por el Ejecutivo Nacional a fin de evitar la propagación de la COVID-19. A pesar que la pandemia paralizo el sector, promovió el turismo de proximidad. Una opción que se ha convertido en una alternativa para redescubrir lugares cerca de nuestros hogares.

José B. Rojas, Ceo de Casablanca Posada y Restaurant, aseguró que el turismo de proximidad surgió por una recomendación de la Organización Mundial del Turismo, OIT porque se estaban creando las bases del desconfinamiento. “La pandemia COVID-19 marco nuestras vidas. Al momento de hacer turismo tenemos que tener en cuenta la cercanía, los espacios tienen que cumplir con los protocolos de bioseguridad y sobretodo tener conciencia ciudadana”.

En referencia a la flexibilización de carnaval anunciada por el presidente Nicolás Maduro Moros. Rojas aseguró que los espacios turísticos de Venezuela están preparados para recibir a los visitantes porque adaptaron sus instalaciones a fin de proteger y cuidar a la gente.

Rojas espera que la temporada de carnaval ayude a dinamizar al sector porque ha sido uno de los más golpeados por la pandemia “Está situación trajo el cierre de empresas, otras están al borde de la quiebra. Tenemos que ir a un esquema de mayor flexibilidad en pro de recuperar la actividad turística y la economía”.

Casablanca pioneros en turismo de proximidad

Casa Blanca Posada y Restaurant, está ubicada en el estado La Guaira, uno de los destinos turísticos más cerca de Caracas. Desde el inicio de la pandemia se han encargado de entrenar a su personal y adaptar sus instalaciones para brindar un servicio seguro y de protección a sus visitantes.

“En Casa Blanca Posada y Restaurant formulamos todos nuestros protocolos de bioseguridad los presentados ante el Ministerio de Turismo y los aprobaron.”, finalizó

