“Expo Kids” le da la bienvenida a su nueva embajadora Auri Castillo

La organización infantil anunció que la periodista, modelo, y locutora venezolana, será la imagen que los representará durante en esta temporada 2020 – 2021…

Mister Oby “La compañía de los ídolos” y “Expo Kids” le dan la más cordial bienvenida a su nueva embajadora, Auri Castillo; quien a partir de la fecha tendrá la responsabilidad de asistir y representar a la organización infantil en eventos de entretenimiento, donativos, exposiciones, y otros temas de interés en donde “Expo Kids” tendrá presencia durante esta temporada 2020 – 2021.

La periodista, modelo, y locutora venezolana, expresó sentir grata satisfacción por la oportunidad que le han brindado; asegurando que muy a pesar de la pandemia que se vive a nivel mundial, ella y la organización acá descrita tienen un plan de producción y apoyo estricto que los obligará a recorrer diversos puntos de Venezuela y otros países de habla hispana, tales como: Estados Unidos, Colombia, Perú, Panamá, y Ecuador, lugares en donde “Expo Kids” brinda obras sin fines de lucro que benefician directamente al público infantil.

Auri Castillo es reconocida en el campo del arte y el entretenimiento gracias a su impecable trayectoria como imagen de proyectos y líneas publicitarias; a su vez, su rol de periodista y locutora, le ha permitido trabajar con importantes empresas y medios comunicación social, y por si fuera poco, se mezcló en la industria empresaria al lanzar la línea “Acero”, una producción de ropa deportiva que la mantienen entre las mejores del mercado venezolano.

Para más información del caso, pueden seguir las cuentas de Instagram: @auricastillo @expokidsmundo y @losidolosnet / Prensa: Jheisson Rodríguez – @jheirod

—

Jheisson Rodríguez

JRC Comunicaciones

“Expo Kids” le da la bienvenida a su nueva embajadora Auri Castillo was last modified: by

En : Gente