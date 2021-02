Falleció el Actor Dustin Diamond (Screech) a los 44 años

Falleció el Actor Dustin Diamond a los 44 años.

Dustin Diamond, conocido por interpretar a Samuel “Screech” Powers en la exitosa comedia Salvado por la campana, murió el lunes por la mañana a los 44 años de edad.

Un representante le dijo al medio de entretenimiento que el estado de salud del actor había empeorado la semana pasada debido a un cáncer.

Diamond falleció dos semanas después de completar su primera ronda de quimioterapia. El portal indica que el cáncer “comenzó en algún lugar del cuerpo de Dustin e hizo metástasis a sus pulmones”.

En enero fue hospitalizado en Florida por malestar general y presentar dolor en todo el cuerpo.

Diamond es mayormente conocido por su participación en el show de la década de los 90 Salvados por la campana, que tuvo cuatro temporadas. También estuvo en el spin-off (serie derivada) Salvados por la campana: Los años universitarios.

