Calendario Bancario de Venezuela para el 2021

Calendario bancario Venezuela para el 2021

Viernes 1° de enero Año Nuevo

Miércoles 6 de enero Dia de Reyes (Lunes 11 de enero)

Jueves 14 de enero Dia de la Divina Pastora (Lunes 18 de enero)

Lunes 15 y martes 16 de febrero Carnaval

Viernes 19 de marzo Dia de San José (Viernes de marzo, se celebra el día que corresponde)

Jueves 1° y viernes 2 de abril Semana Santa

Lunes 19 de abril Mov. Precursor de la Independencia

Sábado 1° de mayo día del Trabajador

Viernes 21 de mayo Ascensión del Señor (Lunes 24 de mayo)

Viernes 11 de junio Corpus Christi (Lunes 14 de Junio)

Domingo 13 de junio Día de San Antonio (No se ejecuta por ser fin de semana)

Jueves 24 de junio Batalla de Carabobo

Martes 29 de junio Día de San Pedro y San Pablo (Lunes 28 de junio)

