Formas innovadoras de seguir los partidos de fútbol europeo

Existen campeonatos futbolísticos de gran nivel diseminados por todo el mundo. Sin embargo, son los torneos europeos los que resultan más atractivos para los aficionados al más universal de los deportes. La Liga española, la Serie A italiana, la Premier League inglesa o la Bundesliga alemana son solo algunos de los muchos certámenes que poseen millones de seguidores a nivel global. Conociendo esto, no es sorprendente que, para los fanáticos, sea imprescindible encontrar nuevas maneras de mantenerse actualizados del acontecer futbolístico europeo.

Una de las formas más sencillas y dinámicas de mantenerse actualizado con respecto a los acontecimientos en las ligas de fútbol europeas es utilizando Google. Usted sólo necesita introducir en el buscador la información que desea conocer, como pueden ser los resultados de las últimas jornadas de La Liga, los líderes goleadores o la tabla general. También puede hacer búsquedas más precisas relacionadas con algún club específico o la actuación de algún jugador determinado.

Por último, si usted está interesado en seguir un enfrentamiento entre dos equipos, solo debe colocar los datos del partido en el buscador, y encontrará los datos del partido en vivo, con actualización en tiempo real. Inclusive, Google le notificará si ocurre algún cambio en el marcador. De esta forma usted puede manejar estadísticas como tiros a puerta, posesión del balón y valorar a los jugadores que participaron en el enfrentamiento.

Redes sociales

En un mundo tan digitalizado como el nuestro, las redes sociales constituyen una herramienta informativa muy útil. Si usted lo que desea es mantenerse actualizado de lo que ocurre con sus equipos y jugadores favoritos, puede, de una manera sencilla, seguirlos en redes sociales.

La mayoría de equipos van actualizando sus estados en las redes sociales de acuerdo al acontecer del partido, así que esta es una forma de conocer el resultado. Además, en aplicaciones como Facebook o Instagram es posible encontrar links que lo redirigirá a sitios de transmisión online donde podrá ver los enfrentamientos, ya sea en vivo o retransmitidos.

Por otro lado, en X (antes Twitter) usted puede participar de acalorados debates que se van sucediendo en tiempo real y ofrecer su opinión acerca del desarrollo de los encuentros, o, simplemente, reaccionar a las noticias que en esta plataforma se comparten.

Sitios de transmisión online

Navegando por internet encontrará multitud de sitios que le ofrecen la oportunidad de ver partidos de fútbol online. Algunas de estas páginas web son Rojadirecta, Pirlo TV o Kooora.

Estos sitios web ofrecen una interfaz sencilla, en la que los usuarios obtienen enlaces de transmisión sin siquiera tener que registrarse. Además, cuentan con una parrilla de transmisión bastante amplia, donde se puede disfrutar de un contenido futbolero muy variado, que incluye las principales ligas europeas.

Por otro lado, si usted es un amante del fútbol, y no solo está interesado en ver los torneos europeos, estas plataformas también ofrecen las principales competiciones sudamericanas como la Superliga argentina, la Serie A de Brasil y otros torneos de relevancia como la Liga MX mexicana o la MLS estadounidense.

Es importante aclarar que el acceso a este tipo de páginas puede estar penado por la ley, por lo que es importante que, antes de consumir fútbol por estas vías, se informe de las regulaciones legales en su región. También puede que sea necesario utilizar una VPN para acceder, además de un antivirus, pues siempre existe la posibilidad que algunas de estas webs contengan malware.

Aplicaciones y sitios web de contenido informativo

Si por determinados motivos usted no puede disfrutar de las emisiones de los partidos de fútbol, siempre tiene la opción de utilizar aplicaciones o acudir a sitios web especializados en contenido futbolístico.

Una aplicación muy utilizada y que goza de popularidad entre los aficionados es OneFootball, la cual ofrece resultados en vivo, estadísticas y noticias de alrededor de 200 ligas, todo esto disponible en 12 idiomas distintos. La aplicación es muy sencilla de utilizar, lo que junto a la gran variedad de información que ofrece, ha provocado que se gane el cariño de los fanáticos futboleros.

Otra aplicación destacada es BeSoccer, conocida en español como Resultados Fútbol. En esta app usted podrá encontrar una importante base de datos, considerada la mayor del mundo, que maneja más del 95% de los resultados documentados desde 1874. De esta forma se mantendrá al día, siguiendo noticias, y manejando estadísticas individuales y colectivas de una inmensa variedad de equipos y campeonatos.

Además, BeSoccer cuenta con su propio sitio web, en el cual mantiene disponible una gran cantidad de datos.

Otras páginas a las que puede acudir si desea mantenerse actualizado del acontecer del fútbol europeo son MisMarcadores, Sofascore o SoccerWay. Y si está interesado en un contenido más especializado en fichajes, valores de mercado y etc., existen plataformas como Transfermarkt dedicadas en exclusiva a este tipo de información.

Transmisión de streamers

Una forma novedosa, y cada vez más popular, de seguir los encuentros de fútbol europeo es a través de las transmisiones que realizan los streamers. Estos ofrecen a los aficionados otras formas de consumir el fútbol, pues narran de forma poco convencional, salpicando la relatoría de los partidos con comentarios humorísticos o análisis que brindan perspectivas diferentes.

Esta forma de disfrutar los partidos resulta especialmente atractiva para el público más joven, quienes acuden a servicios de streaming como Twitch para acceder a este tipo de contenido.

Sitios de streaming

A la par de lo que hacen los famosos influencers que se dedican a narrar y comentar los encuentros, cada vez son más las plataformas importantes que deciden ofrecer servicio de streaming a los hinchas.

DAZN, ESPN + y Amazon Prime están revolucionando el mundo de las transmisiones futbolísticas, pues no solo ofrecen los partidos en vivo, sino que mantienen una gran parrilla de transmisiones disponibles en cualquier horario y momento.

Si usted es un amante del balompié, siempre va a encontrar la manera de mantenerse actualizado del acontecer de su equipo y de las principales noticias que rodean a este hermoso deporte. Ya sea por las vías tradicionales, como la televisión y el “boca a boca”, o de maneras novedosas y alternativas como las que hemos mencionado en este artículo, pues el verdadero hincha no cesa jamás en su empeño de saber que ocurrió en el partido del fin de semana.

