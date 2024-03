Jerga futbolera: términos y frases esenciales que todo nuevo aficionado debe conocer

El fútbol trasciende fronteras, religiones, culturas e idiomas. Tiene la capacidad de unir a los más grandes rivales o separar, aunque solo sea por 90 minutos, a familiares y amigos que empujan a sus equipos. No es de extrañar que, con la gran popularidad que posee en casi todos los países de habla hispana, los partidos de fútbol hayan desarrollado un lenguaje propio, casi universal, que todo buen aficionado debe conocer. Si usted recién comienza a interesarse por este deporte y quiere aprender su jerga, continúe leyendo.

Palabras básicas

1- “La número 5” o “El cuero”: estas expresiones hacen referencia a la pelota con la que se juega este deporte. La primera está relacionada con el tamaño del balón oficial con que se disputan los partidos. La segunda locución proviene del material con que se fabricaban las pelotas antaño.

2- “Caño” o “Túnel”: es el regate que realiza un jugador al pasar el balón entre las piernas del rival.

3- “Vaselina”, “Colgadita” o “Globito”: tiro suave que pasa por encima del portero.

4- “Gol”: del inglés goal, es la anotación que ocurre cuando el balón cruza la línea de meta.

5- “Gol olímpico”: anotación que acontece por un saque de esquina directo, sin que medie otro jugador. El origen del término nace en 1924, luego de que el seleccionado argentino le anotara al combinado uruguayo, vigente campeón olímpico en ese momento, un gol de estas características. La anotación trascendió como “gol a los olímpicos”, y la frase terminó degenerando hasta la expresión que conocemos hoy.

6- “Hat-trick” o “Tripleta”: cuando un jugador anota tres goles en un partido.

7- “Póker”: cuando un jugador anota cuatro goles en un partido.

8- “Manita”: cuando un jugador anota cinco goles en un partido.

9- “Triplete”: cuando un club de fútbol gana los tres principales títulos de la temporada, Liga y Copa nacionales, y el trofeo continental.

10- “Chilena”: se le conoce de esta manera al remate con voltereta hacia atrás que se realiza de espaldas a la portería. El término se originó en 1916, cuando Ramón Unzaga, jugador de la selección chilena, realizó este acrobático remate varias veces durante el campeonato sudamericano de ese año.

11- “Regate”: habilidad individual que reside en realizar movimientos con diferentes partes del cuerpo en posesión del balón.

12- “Rabona”: pase o remate de alta complejidad que consiste en pegarle a la bola con un pie por detrás de la pierna de apoyo. El término nació en 1948, cuando Ricardo Infante, jugador del club Estudiantes, anotó un gol de esta manera. Una revista argentina tituló su crónica del partido como “Un Infante que se hizo una rabona”

13- “A lo Panenka”: forma de lanzar el penalti como una vaselina. Este nombre se debe al jugador que lo popularizó, Antonín Panenka, quien utilizó este recurso en la final de la Eurocopa de 1976.

14- “Pichichi”: líder goleador. La expresión proviene del sobrenombre con el que era conocido el delantero español Rafael Moreno Aranzadi.

15- “Rosca” o “Comba”: efecto que sufre el balón cuando un jugador realiza un disparo.

16- “Volante”: posición que ocupan mediocampistas. Su origen proviene del fútbol brasileño, donde jugó el centrocampista argentino Carlos Volante. De esta forma, cuando un entrenador quería que sus mediocentros se incorporen al ataque les pedía que jugaran como “Volante”.

17- “Hincha”: término con el que son conocidos los aficionados de los equipos en Sudamérica. Su origen proviene del fútbol uruguayo, donde Prudencio Miguel Reyes, encargado de hinchar de aire las pelotas de su equipo, se pasaba los partidos animando desde fuera del terreno. Al verlo, el resto de aficionados decían “mira como grita el hincha”.

18- “Barra brava” o “Ultras”: aficionados radicales; algunos de los cuales pueden caer en comportamientos violentos.

19- “Pivote” o “Contención”: encargado de interceptar los balones contrarios debido a su posición en el terreno, ubicándose entre la defensa y el mediocampo.

20- “Crack”: jugador que sobresale en el campo por su talento o liderazgo. Su impacto suele ser positivo en el juego.

21- “Pase de la muerte”: pase que realiza un jugador con el que deja en una situación manifiesta de gol a un compañero.

22- “Fuera de juego” o “Outside”: cuando un jugador, al ataque, se encuentra más adelantado que la defensa rival.

23- “9 de área”: hace referencia a los delanteros centros naturales, cuya función es rematar los balones que les envían sus compañeros.

24- “Descenso”: situación que sufre un equipo que ha terminado en las últimas posiciones de su liga, por lo que debe descender a la categoría inmediata inferior. A su vez, los mejores equipos de la división menor, suben o “ascienden” para sustituir a los equipos que bajaron.

25- “Pecho frío”: expresión que se utiliza para referirse a los jugadores que no sienten la camiseta, que no juegan con pasión y no entregan lo mejor de sí en los partidos.

26- “El 10”: se le suele llamar de esta forma a los jugadores más talentosos, los que más aportan a la construcción del juego ofensivo y que, casi siempre, suelen utilizar el dorsal número 10.

27- “Tener flor”: tener suerte.

28- “Maracanazo”: se utiliza cuando un equipo superior, y de mayor jerarquía, pierde contra uno inferior. El término se popularizó luego de que Brasil perdiera la Copa del Mundo de 1950 contra la selección de Uruguay, en el estadio Maracaná.

29- “Cancerbero”: variante que se utiliza para nombrar a los porteros.

30- “El Míster”: este término es usado para hacer referencia al entrenador principal del equipo de fútbol.

Frases populares

Si además de empaparte de la jerga quieres presumir de sabiduría futbolera, aquí te dejamos algunas frases legendarias con las que podrás impresionar a tus amigos.

“El fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes”, Jorge Valdano.

“Los primeros 90 minutos son los más importantes”, Bobby Robson, ex jugador y entrenador.

“No hay jugadores jóvenes o viejos, sólo los hay buenos y los hay malos”, Santiago Bernabéu, mítico presidente del Real Madrid.

“Hay gente que piensa que el fútbol es una cuestión de vida o muerte, no me gusta esa postura. Es mucho más que eso”, Bill Shankly, ex entrenador de fútbol.

“Marcar un gol es como hacer el amor”, Alfredo Di Stéfano

El fútbol es riquísimo en historias, curiosidades y expresiones que hacen que los aficionados cada día se enamoren más de él. Hoy los seguidores de este hermoso deporte pueden ver los partidos en vivo por televisión o internet, y de esta manera no perderse de ninguno de los momentos especiales que los jugadores les regalan. Mientras exista la magia en las canchas, habrá ilusión en las gradas y hogares que, durante 90 minutos, se paralizan esperando la victoria de sus héroes.

