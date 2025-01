Guinea elimina la tripanosomiasis africana humana como problema de salud pública

La Organización Mundial de la Salud (OMS) felicita a Guinea por haber eliminado la forma gambiense de la tripanosomiasis africana humana como problema de salud pública. Esta forma de tripanosomiasis africana humana, la única que se transmite en Guinea, es la primera enfermedad tropical desatendida que se elimina en el país. La noticia marca un logro importante en este ámbito de la salud pública en vísperas del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, que se celebra el 30 de enero.

“El anuncio de hoy es a la vez un testimonio del progreso mundial contra las enfermedades tropicales desatendidas y un faro de esperanza para las naciones que aún luchan contra la tripanosomiasis africana humana”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

La tripanosomiasis africana humana (THA), o enfermedad del sueño, es una enfermedad parasitaria transmitida por vectores y causada por moscas tsé-tsé infectadas. Los síntomas incluyen fiebre, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones y, en etapas avanzadas, síntomas neurológicos como confusión, alteración de los patrones de sueño y cambios de comportamiento.

Inversiones y asociaciones nacionales eficaces

En la década de 1990, la THA resurgió a lo largo de la costa de Guinea debido al aumento de la actividad humana en los manglares, impulsada por el crecimiento económico y demográfico de Conakry. En respuesta a la grave amenaza que planteaba la THA, el Ministerio de Salud e Higiene Pública de Guinea estableció el Programa Nacional para el Control de la THA en 2002, con el apoyo de la OMS y el Institut de Recherche pour le Développement (IRD), y más tarde de socios como la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas y el Institut Pasteur de Guinée. El programa comenzó con exámenes médicos masivos para diagnosticar y tratar los casos de manera eficaz, lo que marcó un paso crucial en el control de la enfermedad.

El programa introdujo en 2012 intervenciones de control de vectores destinadas a interrumpir el contacto entre las personas y las moscas tsé-tsé. Esta estrategia, que inicialmente se puso en práctica en la zona este de Boffa, se amplió a todo el país en 2016, con la instalación anual de casi 15 000 minipantallas impregnadas (con insecticidas para atraer y matar a las moscas tsé-tsé).

Sin embargo, Guinea enfrentó desafíos importantes en sus esfuerzos por eliminar la THA durante el brote de ébola y la COVID-19. De 2013 a 2015, la epidemia de ébola provocó la suspensión de las actividades médicas, lo que provocó un resurgimiento de los casos de THA. En 2020, la pandemia de COVID-19 generó más trastornos, pero el programa se adaptó implementando pruebas de detección de THA puerta a puerta para mantener los esfuerzos de control.

La colaboración con las comunidades locales desempeñó un papel fundamental a lo largo de estos años, garantizando que las intervenciones fueran culturalmente aceptables y contaran con un amplio apoyo. Los avances en las técnicas de diagnóstico y la prestación de tratamientos, y el constante respaldo financiero y técnico de la OMS y otros asociados reforzaron el impacto del programa. Como resultado, Guinea logró reducir el número de casos de THA por debajo del umbral de la OMS de 1 caso por cada 10 000 habitantes en todas las zonas endémicas, logrando así un hito importante en su lucha contra esta enfermedad tropical desatendida.

“La eliminación de la enfermedad del sueño es el resultado de muchos años de esfuerzos por parte del gobierno guineano, sus socios y las comunidades en el contexto general de la política nacional de lucha contra todas las enfermedades tropicales desatendidas”, afirmó el Dr. Oumar Diouhé BAH, Ministro de Salud e Higiene Pública de Guinea.

“La eliminación de la tripanosomiasis africana humana en Guinea es un logro importante en materia de salud pública. Las familias y comunidades vulnerables pueden ahora vivir libres de la amenaza que supone esta enfermedad potencialmente mortal”, afirmó el Dr. Matshidiso Moeti, Director Regional de la OMS para África. “Felicito al gobierno, a los trabajadores sanitarios, a los asociados y a las comunidades por este hito crucial. La OMS mantiene su compromiso de ayudar a los países a eliminar la tripanosomiasis africana humana y otras enfermedades tropicales desatendidas en África”.

Junto con Guinea, otros siete países han sido validados por la OMS por eliminar la forma gambiense de la tripanosomiasis africana humana: Togo (2020), Benin (2021), Côte d’Ivoire (2021), Uganda (2022), Guinea Ecuatorial (2022), Ghana (2023) y Chad (2024). La forma rhodesiense de la enfermedad ha sido eliminada como problema de salud pública en un país, Ruanda, según lo validó la OMS en 2022.

La tripanosomiasis africana humana, también conocida como enfermedad del sueño, es una enfermedad parasitaria transmitida por vectores causada por la infección de parásitos protozoarios pertenecientes al género Trypanosoma. Estos parásitos se transmiten a los humanos a través de la picadura de moscas tsé-tsé infectadas, que adquieren la infección de humanos o animales portadores de los parásitos patógenos. Existen dos formas de la enfermedad: una causada por Trypanosoma brucei gambiense, presente en 24 países de África occidental y central y que representa más del 92% de los casos; y otra causada por Trypanosoma brucei rhodesiense, presente en 13 países de África oriental y meridional, que representa los casos restantes.

Las principales medidas para controlar la enfermedad del sueño incluyen la reducción de los reservorios de infección y la disminución de la presencia de la mosca tsé-tsé. La detección de las personas en riesgo ayuda a identificar a los pacientes en una etapa más temprana del desarrollo de la enfermedad. Si se realiza un diagnóstico temprano, es posible evitar procedimientos de tratamiento complicados y riesgosos durante la etapa avanzada y mejorar el pronóstico de curación.

https://www.who.int/news/item/29-01-2025-guinea-eliminates-human-african-trypanosomiasis-as-a-public-health-problem

Guinea elimina la tripanosomiasis africana humana como problema de salud pública was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí