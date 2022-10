Isa la mexicana

Blanca Isabel Correa González (Isa La Mexicana) nació el 25 de noviembre de 1997 en el estado de Michoacán, México, hija de padres sencillos y de una cultura campesina y trabajadora.

El amor por su familia siempre ha estado presente, y no sólo en la música. En los momentos difíciles Isa siempre ha estado para los suyos ya que decidió hacer música desde que tenía 10 años, ya que dejaba entrever sus dotes artísticos en la música y el baile, destacándose siempre en festivales escolares y de la ciudad, fue ahí en donde comenzó ese idilio con los escenarios y el público.

Decidió participar en el coro de la iglesia donde descubrió su talento, desde entonces, y pese a experiencias desagradables, no ha parado de cantar y de luchar hacerse un espacio en la música.

El amor por la música estuvo siempre presente en Isa, así como el amor por su cultura y raíces mexicanas, influenciada también por la música urbana, que la acompañó durante gran parte de su adolescencia, así la artista decide crear un nuevo concepto con innovadoras combinaciones de ritmos, sonoridades e instrumentaciones entre los géneros regional mexicano y urbano, naciendo así Isa La Mexicana, un proyecto que no sólo busca innovar, sino romper las barreras y las fronteras musicales entre uno y otro género, y así llevar la música mexicana a otro nivel.

Actualmente Isa se encuentra trabajando en su EP debut al lado de productores de talla internacional como Lucas Vásquez, TunyD, Daniel Patiño, participes de diversas producciones con artistas como Karol G, Farruko, Sebastián Yatra, entre otros, además de compositores renombrados del regional y urbano como Marco Aurelio Nava, Kelvin Mejía, César Morkecho, Oscar Calderón, entre otros, así como intervención de Estudio Hugos, y el arreglista Jackobo Almada entre otros más.

A través del genero regional-urbano, Isa presentará un ritmo único con el que espera transmitir la fortaleza que desde pequeña la caracterizado y representar a su amado México a nivel mundial.

