Tráfico Humano en EEUU, ¿Cómo pasa un camión con casi 100 inmigrantes por la Frontera? ¿Quienes son los responsables?

Tráfico Humano en EEUU, una situación que lleva décadas y al parecer las autoridades no quieren hacer lo necesario para detenerlo.

SAN ANTONIO, TEXAS.- El más reciente suceso ocurrido en el Estado de Texas en Estados Unidos de América nos pudiese hacer pensar que el tráfico humano es cosa de todos los días en la complicada frontera méxico-estadounidense, lamentablemente es así, todos los días de acuerdo a las autoridades de ambos países hay eventos similares a este.

El caso más reciente y más sonado en la opinión pública es el 53 migrantes que hasta ahora es el saldo de muertos, de casi 100 migrantes de centro América y México que estaban en un camión de transporte de material refrigerado, pero que el mismo no tenía activado el sistema de climatización por lo que los ocupantes del mismo sufrieron las consecuencias de quienes los traficaban hacia su destino.

En un reporte preliminar de los fallecidos, 22 han sido identificados como mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños, posteriormente se notificó que al menos 27 eran mexicanos.

Un reporte más reciente al momento de escribir este contenido fue el siguiente:

20 mexicanos

2 hondureños

7 guatemaltecos

21 sin identificación en el momento

Para el saldo de muertos de acuerdo a su nacionalidad, los restantes, algunos se debaten entre la vida y la muerte en el hospital, poseen nacionalidades similares.

Antecedentes oscuros de una tragedia que se vive a diario, una situación que se repite y cada vez son más

El 14 de mayo de 2003 un grupo de 73 migrantes fue encontrado en Victoria, Texas, en la caja de un tráiler sin agua, sin comida y sin aire acondicionado. 19 murieron, entre ellos un niño de cinco años que fue encontrado abrazado de su padre, quien también murió. Nunca había ocurrido algo así en Estados Unidos.

El tráfico Humano en Estados Unidos un negocio altamente lucrativo que nadie al parecer quiere detener.

Y efectivamente, pareciera que el tráfico humano en Estados Unidos la autoridades no le quieren poner coto, ya que cómo vemos en la imagen que inicia este artículo el conductor del camión cargado de migrantes hace hasta un saludo muy extraño pero que podríamos suponer que es una señal de las pantillas o de organizaciones que pudiesen tener tentáculos en los organismos de inmigración estadounidenses, aunque esto solo es una especulación ante la ola de preguntas que todos nos hacemos..

Cómo podemos ver en la gráfica este delincuente saluda a los agente de la aduana de Estados Unidos cómo si pasara por allí todos los días y los conociera desde hace años..

De acuerdo a las fuentes consultas, un migrante mexicano paga hasta 200.000 pesos (moneda local de su país) para pasar la frontera de EEUU, si llevamos esta cantidad a dólares estadounidenses esto sería alrededor de $UDS 9,859.85 (Puede consultar el monto actualizado del cambio de pesos a dólares aquí) por migrante, lo que significaba en este caso solo con los fallecidos la cantidad de $USD 512.712,2 para el momento que escribimos este artículo.

Obviamente quedan más preguntas que respuestas a esta situación y es que los casos son tantos que parece que engavetan las investigaciones y solo esperan el siguiente escándalo, algunas preguntas que han llegado a nuestra redacción las dejamos aquí:

¿De quién verdaderamente este camión?

¿Porque las autoridades no revisan este tipo de cargamento en la frontera?

¿Si la excusa es que pasan muchos camiones como este porque no tiene la super potencia la tecnología adecuada para detectar el tráfico de seres humanos en este tipo de vehículos o en cualquier otro tipo de vehículos?

¿Cómo pasa la frontera de la super potencia un camión con casi 100 migrantes y recorre más de 250 kilómetros dentro de su territorio?.

¿Pueden decir sin mentir, las autoridades de EEUU que les falta dinero para lograr mejor tecnología para detectar este tipo de tráfico?