La computación en el borde abre paso a nuevos servicios y oportunidades 5G

La automatización de redes, la optimización, inteligencia e implementación en el borde, destacadas en trabajo de 5G Americas

BELLEVUE, Washington. – 2 de noviembre de 2021 – La computación en el borde es una parte fundamental del ecosistema 5G que provee procesamiento de datos de red y almacenamiento cerca de los usuarios finales, generalmente dentro de redes habilitadas por operadores o en la frontera de estas. Hoy, 5G Americas, la voz de 5G y LTE para las Américas, anunció la publicación de un nuevo trabajo llamado “5G Edge Automation and Intelligence” (“Automatización e inteligencia 5G en el borde”) que detalla la convergencia entre 5G, la computación en el borde y la inteligencia artificial (IA), que permite que las redes 5G brinden nuevos servicios y capacidades de manera más eficiente.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, aseguró: “La computación en el borde y la IA son un dúo dinámico de tecnologías integrales para 5G que habilitarán un sinfín de casos de uso que permitan que las redes 5G alcancen todo su potencial. La 5G reduce la latencia de la red de radiocomunicaciones en forma significativa, al tiempo que la computación en el borde coloca procesamiento y almacenamiento dentro de la infraestructura de la telco, dando lugar a una reducción de la latencia de extremo a extremo. Esto tendrá un impacto positivo tanto en la experiencia de las empresas como en la de los consumidores.”

“5G Edge Automation and Intelligence” identifica estrategias de optimización y automatización para la red 5G y para la computación en el borde, como así también el aprovechamiento de las capacidades de Inteligencia Artificial/Aprendizaje Automático (AA). Además, el trabajo explica de qué manera la red 5G y la computación en el borde habilitan inteligencia de baja latencia y alta confiabilidad en aplicaciones de la periferia. Brinda información detallada sobre casos de uso potenciales para soluciones industriales autónomas, transporte inteligente, energía, salud conectada, gemelos digitales, y más. El trabajo incluye las capacidades técnicas de 5G y la computación en el borde, donde la inteligencia de la red 5G y la computación en el borde pueden lograr resultados revolucionarios.

El white paper es una guía abarcativa para explorar retos intrincados y complejos en la implementación de inteligencia en redes 5G del borde. Aporta recomendaciones sobre cómo reunir la experiencia práctica de múltiples disciplinas para la automatización y optimización de redes 5G que atiendan las demandas futuras de servicio y aplicaciones inteligentes.

El trabajo “5G Edge Automation and Intelligence” analiza las siguientes áreas:

Automatización 5G en el borde : basada en automatización por bucle cerrado y toma de decisiones inteligente, esfuerzos de paisaje de la industria y estandarización que incluyen normas 3GPP, Open RAN, código abierto, recopilación distribuida de datos, normalización, procesamiento en tiempo real, descubrimiento contextual, partición y dinámicas de redes, orientaciones arquitectónicas para la automatización en el borde y recomendaciones de sistemas para automatización basadas en aprendizaje automático.

Optimización, inteligencia y analítica 5G en el borde: funcionalidades y tecnologías clave previstas como inteligencia artificial, accesos múltiples para el borde 5G, red situacional en el borde, protocolos de capas de transporte con conocimiento de situación, optimización conjunta de comunicaciones y computación, y aprendizaje distribuido en el borde.

funcionalidades y tecnologías clave previstas como inteligencia artificial, accesos múltiples para el borde 5G, red situacional en el borde, protocolos de capas de transporte con conocimiento de situación, optimización conjunta de comunicaciones y computación, y aprendizaje distribuido en el borde. Aplicación de automatización 5G en el borde e inteligencia en el borde: soluciones industriales autónomas, sistemas inteligentes de transporte, energía inteligente, hogares inteligentes, salud conectada, información de ubicación, gaming en la nube y en el borde, y tecnologías digitales escalables gemelas.

Meryem Simsek, Científica en Jefe de Vmware y líder conjunta del grupo de trabajo técnico para este trabajo de 5G Americas, declaró: “El objetivo ulterior de la simbiosis única entre 5G y el borde tiene que ver con garantías de desempeño incrementadas, equilibrio optimizado de la carga de trabajo, capacidades de procesamiento y desempeño mejorados a través de automatización y optimización 5G en el borde, con intervención humana reducida en gran medida.”

Clark Chen, Ingeniero Staff Senior y Gerente de Investigación de Intel, líder conjunto de este trabajo, coincidió: “Las operadoras están abrazando la tecnología IA/AA para hacer realidad la promesa de 5G y niveles incrementados de automatización en la red. La convergencia de comunicación y computación está creando oportunidades innovadoras para desplegar e integrar 5G, inteligencia artificial en el borde y capacidades en la nube. Esto puede colaborar en el abordaje de una serie de casos de uso diferentes que finalmente entregarán mejores resultados de negocios a lo ancho de un abanico de sectores.”

Más información en https://www.5gamericas.org/white-papers/

