La Galería de Arte Ascaso presenta exposición del artista Carlos Medina

Una serie de intervenciones espaciales, es la nueva propuesta que trae el artista venezolano Carlos Medina a Caracas, para la muestra expositiva que bajo el título Proyecciones, inaugurará la Galería de Arte Ascaso en Las Mercedes, el jueves 4 de abril de 2024 a las 5:00 p.m., con la curaduría del arquitecto y museógrafo Mauricio Alfonzo.

“Luego de tomar el espacio como soporte, permitiéndonos ver un Fragmento de lluvia o sumergirnos en sus Neutrinos, ahora Medina introduce la luz como protagonista de esta propuesta Proyecciones. La luz, multiplica y crea otra realidad a través de la sombra inseparable de cualquier elemento iluminado sobre una superficie. Una experiencia de inmersión entre intervenciones espaciales y su realidad proyectada a través de la luz y el sonido que nos envuelve en la lluvia y la energía del cosmos”, según se afirma en el texto que acompaña la muestra.

Asimismo se explica en el texto que, “En estos tiempos de colaboraciones, el concepto Proyecciones, nos habla también de la influencia del trabajo de Medina sobre otros creadores. Por ello en esta oportunidad, la Galería Ascaso, acoge una propuesta diferente, en la cual el arte, la moda y el diseño, se integran en el marco de esta exposición”.

En tal sentido, la muestra incluye la exhibición de las creaciones de la diseñadora de moda venezolana Karen Matos, con su marca Lemontree, quien presenta en esta muestra su nueva colección, también llamada ‘Proyecciones’, inspirada en las obras de Carlos Medina, en la que “busca realzar la obra del artista, incorporando sus elementos distintivos en cada prenda. El enfoque es crear un trabajo impecable que fusiona el uso de una variedad de texturas y diseños inspirados en las obras del artista y que cobran vida la maestría textil de Matos, para resaltar la geometría y la elegancia minimalista que tienen en común el trabajo Medina y el estilo distintivo y reconocible de Lemontree”.

Considerado como una de las referencias de la escultura geométrica en Venezuela, Carlos Medina pasa de las preocupaciones volumétricas a las espaciales, y consolida su obra en la interpretación esencial e imperceptible de la naturaleza, la física y las formas, conceptos principales y en plena evolución dentro de su trabajo. Su línea de investigación más reciente la ha desarrollado desde obras escultóricas, piezas a gran escala y obras gráficas, dentro de las que se inscriben sus Fragmentos de lluvia, Neutrinos, Cilindros espaciales y Superficies esenciales. Su producción a escala urbana incluye más de veinte obras monumentales, entre las que destacan Fragmento de lluvia para Caracas, ubicada en la autopista Francisco Fajardo de la ciudad capital de Venezuela; y Sphères de Neutrinos, integrada por dos esferas transparentes y monumentales en los jardines del Palais Royal, París.

Graduado en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas Cristóbal Rojas de Caracas en 1975, Carlos Medina (Barquisimeto, 1953) posee una amplia trayectoria de más de cuatro décadas, durante la cual ha expuesto su obra de manera colectiva e individual en los más prestigiosos museos y galerías de Venezuela, Francia, España, Italia, Estados Unidos, Panamá, México, Bélgica, Argentina, Colombia, Egipto, Ecuador, Austria, la antigua Yugoslavia, Chile, Costa Rica y Corea del Sur, entre otros países. Además ha sido merecedor de más de treinta premios y reconocimientos otorgados por organizaciones del arte y la cultura a nivel internacional. Actualmente reside en Francia, donde es artista de la emblemática Galerie Denise René de París, entre otras galerías en las cuales se mantiene su presencia, no solo en Francia, sino también en Venezuela, Estados Unidos, España e Italia, escenarios principales de su actividad.

Cabe destacar que en el marco de la inauguración de la exposición Proyecciones de Carlos Medina, se realizará el evento de presentación de las prendas de la colección de la diseñadora de moda Karen Matos, CEO de Lemontree, quien encuentra en las obras de Carlos Medina una fuente inagotable de inspiración.

La estética de esta colección se define bajo una paleta de colores dominada por blancos, negros y tonos tierra. Cada pieza busca transmitir una sensación de sofisticación y modernidad.

Asimismo, se realizará el lanzamiento de la propuesta de la diseñadora de joyas Manuela Fernández, marca Manú, quien toma como inspiración varias piezas del maestro Medina y de allí en un trabajo conjunto, diseña una exclusiva colección de ocho piezas realizadas en plata y oro que incluyen, zarcillos, anillos y collares sobre Elementos Geométricos, Gotas y Neutrinos, en su propuesta de joyas.

El evento incluirá también la participación de la artista visual Mercedes Rodríguez, destacada por su puesta en escena de luz como elemento dentro de la danza o el teatro en piezas como Pi y Los Miserables, y en el sonido, el ingeniero Gabriel Álvarez, con múltiples reconocimientos, el más reciente, el cortometraje The Night Doctrine, ganador de varios festivales internacionales y finalista del festival de Tribeca 2023.

La exposición Proyecciones, de Carlos Medina, cuenta con el diseño de Zilah Rojas, y la asistencia de Mariele Araujo, coordinadora de la galería, y permanecerá en exhibición a partir del 4 de abril de 2024, en la Galería de Arte Ascaso, ubicada en la avenida Orinoco, Las Mercedes, Caracas.

