Los mejores consejos para teletrabajar desde tu hogar

El Teletrabajo es un término que se refiere a trabajar de forma remota o fuera de la oficina utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). El teletrabajo permite a los empleados realizar su trabajo desde cualquier lugar, ya sea desde su casa, un cibercafé, una biblioteca, un parque, entre otros lugares. El objetivo del teletrabajo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores al eliminar el tiempo y los gastos de transporte y permitirles trabajar en un entorno cómodo y personalizado, lo que también se traduce en un aumento de la productividad y ahorro de tiempo en el desplazamiento. Además, el teletrabajo también puede beneficiar a las empresas, ya que reduce los costos de espacio, energía y seguridad y aumenta la retención de empleados y el acceso a recursos de talento.

Cada día aumentan en el mundo la cantidad de personas que trabajan en su hogar, es un reto muy difícil ya que generalmente no definimos una línea que nos permita dividir el trabajo y la familia.

Aplica estos consejos gradualmente y obtendrás la igualdad justa entre el trabajo y la familia.

Declara literalmente tu espacio de trabajo

Define en qué lugar se ubicara tu oficina en casa, lo ideal es que en el lugar que destinaste para tal fin se encuentren las herramientas de trabajo necesarias para que no te distraigas a la hora de ir a buscarlas. Mantén tu escritorio limpio, ordenado y organiza todos los elementos que hace parte de tu espacio de trabajo.

Horarios

Este es quizá uno de los aspectos más mortificantes en el momento que decidas trabajar en casa. Lo que debes hacer es fijar un horario en el que tengas en cuenta tanto tus necesidades laborales como familiares, crea una rutina y trata de cumplirla y respetarla.

Ropa de trabajo

Aunque no te muevas de casa debes entender que en ella tienes tu oficina, jamás empieces a realizar tus labores en pijama lo mejor es levantarse y vestirse, usa ropa informal y cómoda. Esto ayudara a alistar tu mente y despejarla para que comience un día de trabajo satisfactorio.

Automotivación Laboral

Tomaste una gran decisión y en este camino solo te tienes a ti mismo. Cuando trabajas en una oficina siempre están tus jefes y compañeros que te motivan cuando has pasado un mal día. En la casa debes ser tú mismo quien se dé ánimo para continuar, además define una motivación que te ayude a sentir que la decisión que tomaste fue buena.

Internet y concentración

Define una cantidad de tiempo específico en la mañana y en la tarde para revisar tus correos electrónicos y actividades laborales en la red. Es común que esta actividad se convierta en una adicción, lo que hará que pierdas la concentración y tus labores se queden sin realizar.

Silla

Como vas pasar mucho tiempo sentada en la oficina que creaste en tu hogar, lo mejor es elegir una buena sillaque te haga sentir confortable y sobre todo sea un buen soporte para tu espalda.

Colores fuertes

Al trabajar en el hogar serás más susceptible a desconcentrarte continuamente, para decorar tu oficina utiliza colores claros que ayudaran a mantenerte concentrado y no desviar tu atención.

Declara literalmente tu espacio de trabajo

Realiza un cartel que tenga la palabra oficina y ubícalo en un lugar visible tanto para ti como para tu familia, aclara en tu hogar que mientras te encuentres en tu oficina solamente te interrumpan cuando hay una emergencia, de lo contrario tu familia tendrá que entender que mientras te encuentres en ese lugar estás en tu horario de oficina y deben esperar a que este termine.

Objetivos diarios

Al comenzar cada mañana define previamente objetivos que logres alcanzar en un día, cuando cumplas esos objetivos puedes darte pequeñas recompensas como por ejemplo espacios de tiempo en los que realices actividades diferentes a las de tu trabajo.

No perder el profesionalismo

Como tu lugar de trabajo se encuentra en casa y vistes ropa cómoda, esto no debe significar que tu actitud profesional se vaya perdiendo, para evitarlo contesta el teléfono y correos electrónicos formalmente así tus clientes o proveedores te definirán como una persona profesional.

