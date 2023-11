Los mejores sitios para Coworking en Galicia

Galicia es una región con mucho encanto, naturaleza, gastronomía y cultura. Si eres de los que pueden trabajar desde cualquier lugar con una buena conexión a internet, quizás te interese conocer algunos de los mejores sitios para teletrabajar en Galicia. En este post te vamos a recomendar algunos lugares que combinan tranquilidad, comodidad y belleza para que puedas disfrutar de tu trabajo y de tu tiempo libre.

Santiago de Compostela: La capital gallega es una ciudad con mucha historia, arte y ambiente. Puedes alojarte en alguno de sus numerosos hoteles o apartamentos y disfrutar de su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, tiene una buena oferta cultural, gastronómica y de ocio, así como una red de transporte público que te permite moverte fácilmente por la ciudad y sus alrededores.

A Coruña: La ciudad herculina es otra opción interesante para teletrabajar en Galicia. Tiene una amplia variedad de alojamientos, desde hoteles hasta coworkings, y una excelente conexión a internet. Además, puedes aprovechar para visitar su emblemático faro, la Torre de Hércules, el casco histórico, el paseo marítimo o las playas urbanas. También cuenta con una buena oferta cultural y de ocio, con museos, teatros, cines y bares.

Ourense: Si prefieres un ambiente más tranquilo y relajado, Ourense puede ser tu destino ideal. Esta ciudad termal tiene una gran tradición de balnearios y aguas termales, donde podrás relajarte después de tu jornada laboral. También puedes disfrutar de su patrimonio histórico y artístico, como la catedral, el puente romano o el casco viejo. Ourense tiene una buena conexión ferroviaria con otras ciudades gallegas y españolas, así como una red de autobuses urbanos e interurbanos.

Lugo: Otra ciudad con mucha historia y encanto es Lugo, famosa por su muralla romana, la única del mundo que se conserva intacta. Puedes alojarte en alguno de sus hoteles o apartamentos dentro o fuera del recinto amurallado y disfrutar de su ambiente acogedor y tranquilo. Además, puedes visitar otros lugares de interés como la catedral, el museo provincial o el parque Rosalía de Castro. Lugo tiene una buena conexión por carretera con otras ciudades gallegas y españolas, así como una estación de tren y una de autobuses.

Ribeira Sacra: Si lo que buscas es un entorno natural espectacular, la Ribeira Sacra es tu lugar. Esta zona situada entre las provincias de Ourense y Lugo alberga uno de los paisajes más impresionantes de Galicia, con cañones fluviales, bosques frondosos y viñedos en terrazas. Puedes alojarte en alguna de las casas rurales o apartamentos que hay en la zona y disfrutar de la tranquilidad y el silencio. Además, puedes hacer actividades como senderismo, kayak, catamarán o visitar los monasterios e iglesias románicas que salpican el territorio.

Los mejores sitios para Coworking en Galicia was last modified: by