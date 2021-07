En una válida del campeonato local de motocross LORENZO LOCURCIO CAPTURÓ SEGUNDO LUGAR EN REPÚBLICA CHECA El motociclista venezolano Lorenzo Locurcio sumó un tercer y un segundo lugar en las dos mangas del certamen checo de motocross en la máxima división MX1, evento que se disputó el domingo en la localidad de Jinin. Al manillar de una KTM 450 del equipo local JD Gunnex KTM Racing Team, Lorenzo Locurcio batalló en el nutrido pelotón de hasta treinta y nueve corredores y tuvo como principales contrincantes en las dos series a los experimentados mundialistas Maximilian Nagl y José Butrón, éxito final que se apuntó el germano Nagl en una Husqvarna, seguido del carabobeño Locurcio y del español Butrón. Después de una buena remontada en la serie de apertura que lo dejó en el tercer lugar, en la manga decisiva Lorenzo mantuvo un largo duelo con Maximilian Nagl – piloto que supo adjudicarse el subcampeonato mundial en MXGP -, para finalmente completar el recorrido de 18 vueltas en 34 minutos, 38 segundos y 741 milésimas, seguido a 8 segundos de Locurcio, mientras Butrón arribó a 19 del vencedor. “Tuve un buen fin de semana de entrenamiento – indicó Locurcio – y el domingo competí en la pista de Jinin y culminé tercero y segundo en las dos mangas, resultados que me dieron el segundo lugar en la general. En la primera serie tuve una mala largada y después una dura batalla con José Butrón. Para la segunda batería tuve una buena salida y luché toda la carrera con Max Nagl, pero lo más importante fue el hecho de haber tenido una buena práctica y sentirme mucho mejor con las mejoras que se le han aportado a la moto. Una atmósfera estupenda, buen ambiente y muy satisfecho con mi desempeño”. Fue la tercera participación de Lorenzo Locurcio en válidas del campeonato checo de motocross, certamen que le sirve al centauro de 24 años de edad como entrenamiento y en el que ha capturado dos victorias y un segundo puesto. Tras la disputa del Gran Premio de Italia efectuado el pasado 4 de julio en Maggiora, el receso de una semana en el calendario mundialista en la clase MX1 sirvió para que Locurcio trabajase en la cita checa en algunos cambios en su máquina con miras a la cuarta válida del Campeonato Mundial de Motocross que se disputará este domingo 18 de julio en la localidad holandesa de Oss.

