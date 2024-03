Los 10 Titulares más relevantes de impacto mundial para el Domingo 31 de Marzo de 2024

1. Cumbre del G20 Líderes mundiales se reúnen en medio de tensiones geopolíticas.

2. Crisis alimentaria global se intensifica Aumento del precio del trigo y escasez de fertilizantes.

3. Negociaciones nucleares con Irán Se estancan las conversaciones, aumenta el riesgo de escalada militar.

4. Protestas antigubernamentales en China Represión policial en curso, preocupación por los derechos humanos.

5. Brote de nueva enfermedad viral OMS declara emergencia de salud pública internacional.

6. Elecciones presidenciales en Francia Macron se enfrenta a Le Pen en la segunda vuelta.

7. Aumento de la inflación en Estados Unidos Fed se prepara para subir las tasas de interés.

8. Inestabilidad política en América Latina Protestas y disturbios en varios países.

9. Cambio climático Aumento de las temperaturas extremas y eventos climáticos severos.

10. Avances en la inteligencia artificial Preocupaciones éticas sobre el uso de la tecnología.

