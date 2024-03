Los 10 Titulares más relevantes de USA para el Domingo 31 de Marzo de 2024

1. Inflación en USA alcanza nuevo máximo histórico Presión sobre la Fed para subir las tasas de interés.

2. Protestas por la reforma policial continúan en varias ciudades Debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía.

3. Temporada de elecciones primarias Candidatos se preparan para las elecciones presidenciales de 2024.

4. Corte Suprema de EE. UU. dicta fallo controversial sobre el aborto Aumento de la división social.

5. Aumento de la violencia armada en las escuelas Debate sobre el control de armas.

6. Crisis económica Aumento del desempleo y la pobreza.

7. Escasez de suministros y aumento de precios Impacto en la economía familiar.

8. Inmigración Debate sobre la reforma migratoria y el control fronterizo.

9. Cambio climático Aumento de las temperaturas extremas y eventos climáticos severos.

10. Avances en la inteligencia artificial Preocupaciones éticas sobre el uso de la tecnología.

Noticias adicionales de interés

https//www.cdc.gov/flu/weekly/ Temporada de gripe 2023-2024 en curso.

