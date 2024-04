Las 10 Noticias más relevantes a nivel mundial para hoy Sábado 06 de abril de 2024

Los 10 Noticias más relevantes a nivel mundial para HOY Sábado 06 de abril de 2024

1. Amplio rechazo a gestión de partidos opositores en Chile:

Una encuesta revela que la desaprobación hacia los partidos de oposición en Chile alcanza un 80%, lo que genera incertidumbre sobre el futuro político del país.

2. Gobierno de Ecuador confirma detención de exvicepresidente Jorge Glas:

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue detenido por orden judicial tras incumplir las medidas cautelares que le impedían salir del país.

3. Arévalo asegura cumplirá con austeridad exigencia pueblo de Guatemala:

El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, se compromete a cumplir con las demandas de la población en materia de seguridad y combate a la corrupción.

4. Israel restringe aún más las operaciones humanitarias en Gaza:

Israel impone nuevas restricciones a las operaciones humanitarias en la Franja de Gaza, lo que genera preocupación sobre la situación humanitaria en la zona.

5. Biden-Netanyahu, aliados con tensiones:

La reunión entre los presidentes de Estados Unidos e Israel, Joe Biden y Benjamin Netanyahu, se ve marcada por las tensiones en torno al acuerdo nuclear con Irán.

6. Nexos con EEUU: percepciones, hechos y expectativas de China:

Un análisis explora las percepciones, hechos y expectativas de China sobre sus relaciones con Estados Unidos en el contexto actual.

7. HRW: El Clan del Golfo recibe unos 68 millones de dólares anuales por controlar el Darién:

Un informe de Human Rights Watch denuncia que el Clan del Golfo, una organización criminal colombiana, recibe millonarias ganancias por controlar el flujo de migrantes en el Darién.

8. Más de 100.000 migrantes han cruzado el Darién en lo que va de 2024:

Las autoridades de Panamá reportan que más de 100.000 migrantes han cruzado el Darién en lo que va de 2024, una cifra que se espera que aumente considerablemente este año.

9. OMS advierte sobre los riesgos del consumo de alcohol durante el embarazo:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol durante el embarazo y que este puede tener graves consecuencias para la salud del bebé.

10. Aumenta la preocupación por la salud mental en el mundo:

Un estudio revela que los problemas de salud mental van en aumento en todo el mundo, lo que genera una mayor necesidad de atención y apoyo para las personas afectadas.

Noticias adicionales:

Confirman 42 muertos por explosión en mina de carbón en Turquía: Las autoridades turcas confirman la muerte de 42 personas tras una explosión en una mina de carbón en el norte del país.

Terremoto de magnitud 6,2 sacude el sur de Perú: Un terremoto de magnitud 6,2 sacude el sur de Perú, dejando daños materiales y algunos heridos.

Elecciones en España: el PSOE se mantiene como primera fuerza política: El PSOE gana las elecciones generales en España, pero sin obtener la mayoría absoluta, lo que abre un escenario de incertidumbre para la formación de gobierno.

