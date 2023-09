Los 5 smartphones que más se venden en París

¿Estás buscando un nuevo smartphone y no sabes cuál elegir? En este artículo te presentamos los 5 smartphones que más se venden en París, la capital de la moda y la tecnología. Estos son los dispositivos que triunfan entre los parisinos por su diseño, rendimiento y funcionalidades.

1. iPhone 13 Pro Max:

El último modelo de Apple es el más vendido en París, según los datos de la consultora Counterpoint. El iPhone 13 Pro Max destaca por su pantalla OLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, su procesador A15 Bionic con un rendimiento superior al de la competencia, su sistema de cámaras traseras con un zoom óptico de 3x y un modo macro, y su batería de larga duración que puede alcanzar las 28 horas de uso. Además, el iPhone 13 Pro Max cuenta con un diseño elegante y resistente, disponible en cuatro colores: grafito, oro, plata y azul sierra. Su precio parte de los 1259 euros para la versión de 128 GB.

2. Samsung Galaxy S21 Ultra:

El buque insignia de Samsung es el segundo smartphone más vendido en París, según Counterpoint. El Galaxy S21 Ultra ofrece una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con una resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, un procesador Exynos 2100 con un rendimiento sobresaliente, un sistema de cámaras traseras con un zoom óptico de 10x y un zoom digital de 100x, y una batería de 5000 mAh con carga rápida e inalámbrica. Además, el Galaxy S21 Ultra tiene un diseño premium y robusto, con un acabado mate y un módulo de cámaras integrado en el marco metálico. Su precio parte de los 1249 euros para la versión de 128 GB.

3. Xiaomi Mi 11 Ultra:

El smartphone más avanzado de Xiaomi es el tercero más vendido en París, según Counterpoint. El Mi 11 Ultra destaca por su pantalla AMOLED de 6,81 pulgadas con una resolución QHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, su procesador Snapdragon 888 con un alto rendimiento, su sistema de cámaras traseras con un zoom óptico de 5x y una pantalla secundaria que permite hacer selfies con la cámara principal, y su batería de 5000 mAh con carga rápida e inalámbrica. Además, el Mi 11 Ultra tiene un diseño atractivo y original, con una trasera cerámica y un módulo de cámaras ovalado. Su precio parte de los 1199 euros para la versión de 256 GB.

4. OnePlus 9 Pro:

El smartphone más premium de OnePlus es el cuarto más vendido en París, según Counterpoint. El OnePlus 9 Pro ofrece una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, un procesador Snapdragon 888 con un excelente rendimiento, un sistema de cámaras traseras con un zoom óptico de 3,3x y una colaboración con Hasselblad para mejorar la calidad fotográfica, y una batería de 4500 mAh con carga rápida e inalámbrica. Además, el OnePlus 9 Pro tiene un diseño sofisticado y minimalista, con una trasera curva y un módulo de cámaras rectangular. Su precio parte de los 899 euros para la versión de 128 GB.

5. Oppo Find X3 Pro:

El smartphone más innovador de Oppo es el quinto más vendido en París, según Counterpoint. El Find X3 Pro sorprende por su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una resolución QHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, su procesador Snapdragon 888 con un gran rendimiento, su sistema de cámaras traseras con un zoom óptico de 5x y una cámara microscópica que permite capturar detalles increíbles, y su batería de 4500 mAh con carga rápida e inalámbrica. Además, el Find X3 Pro tiene un diseño futurista y elegante, con una trasera que se fusiona con el módulo de cámaras. Su precio parte de los 1149 euros para la versión de 256 GB.

Estos son los 5 smartphones que más se venden en París, una ciudad que siempre está a la vanguardia de la tecnología y el estilo. ¿Cuál es tu favorito? ¿Te animas a comprar alguno de ellos? Déjanos tu opinión en los comentarios.

