Los smartphones que más se venden en Silicon Valley

Silicon Valley es el centro de la innovación tecnológica en el mundo, y sus habitantes son conocidos por ser exigentes y sofisticados a la hora de elegir sus dispositivos móviles. Por eso, no es de extrañar que los smartphones que más se venden en esta región sean de alta gama, con prestaciones avanzadas y diseños atractivos.

Según un informe de la consultora Counterpoint Research, los cinco smartphones más vendidos en Silicon Valley en el tercer trimestre de 2023 fueron los siguientes:

iPhone 15 Pro Max: El buque insignia de Apple sigue siendo el favorito de los usuarios de Silicon Valley, con una cuota de mercado del 28%. El iPhone 15 Pro Max destaca por su pantalla OLED de 6,7 pulgadas, su procesador A16 Bionic, su sistema de cámaras traseras con zoom óptico de 5x y su batería de larga duración.

Samsung Galaxy S23 Ultra: El rival directo del iPhone 15 Pro Max es el Samsung Galaxy S23 Ultra, que ocupa el segundo lugar con una cuota del 18%. Este smartphone ofrece una pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas, un procesador Exynos 2200, una cámara trasera con zoom óptico de 10x y una batería de 5000 mAh.

Google Pixel 7 XL: El tercer puesto es para el Google Pixel 7 XL, que tiene una cuota del 12%. Este smartphone se caracteriza por su pantalla OLED de 6,4 pulgadas, su procesador Snapdragon 898, su cámara trasera con zoom óptico de 4x y su batería de 4500 mAh.

OnePlus 11T Pro: El cuarto lugar lo ocupa el OnePlus 11T Pro, que tiene una cuota del 10%. Este smartphone se distingue por su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, su procesador Snapdragon 898+, su cámara trasera con zoom óptico de 3x y su batería de 5000 mAh.

Huawei Mate 50 Pro: El quinto lugar lo tiene el Huawei Mate 50 Pro, que tiene una cuota del 8%. Este smartphone sobresale por su pantalla OLED de 6,8 pulgadas, su procesador Kirin 9200, su cámara trasera con zoom óptico de 10x y su batería de 6000 mAh.

Estos son los smartphones que más se venden en Silicon Valley, una región donde la tecnología es una forma de vida y donde los consumidores buscan lo mejor de lo mejor. ¿Qué te parecen estos dispositivos? ¿Cuál te gustaría tener?

