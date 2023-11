Los smartphones que más se venden en Budapest

¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los smartphones que más se venden en Budapest? En este artículo te vamos a mostrar los datos más recientes sobre el mercado de los teléfonos inteligentes en la capital de Hungría, así como las razones por las que estos dispositivos son los preferidos por los consumidores.

Según el último informe de la consultora IDC, el smartphone más vendido en Budapest en el tercer trimestre de 2023 fue el Samsung Galaxy S22, con una cuota de mercado del 23%. El segundo lugar lo ocupó el iPhone 14, con un 18%, seguido por el Xiaomi Mi 12, con un 15%. El top cinco lo completaron el Huawei P60, con un 12%, y el OnePlus 10, con un 10%.

Estos datos reflejan las tendencias globales del mercado de los smartphones, donde Samsung, Apple y Xiaomi lideran las ventas. Sin embargo, también hay algunas particularidades que explican las preferencias de los consumidores en Budapest.

Por un lado, el Samsung Galaxy S22 destaca por su diseño elegante, su pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas, su cámara trasera de 108 megapíxeles y su batería de 5000 mAh. Además, cuenta con la ventaja de ser compatible con la red 5G, que ya está disponible en Budapest desde principios de año.

Por otro lado, el iPhone 14 sigue siendo el smartphone más deseado por muchos usuarios, gracias a su rendimiento, su calidad fotográfica y su ecosistema de servicios y aplicaciones. El iPhone 14 también es compatible con la red 5G, lo que le permite ofrecer una experiencia de navegación y descarga más rápida y fluida.

El Xiaomi Mi 12 es el smartphone más económico del top cinco, con un precio de unos 400 euros. A pesar de su bajo coste, ofrece unas prestaciones muy competitivas, como una pantalla OLED de 6.7 pulgadas, una cámara trasera de 64 megapíxeles y una batería de 4500 mAh. Además, tiene la ventaja de contar con una gran variedad de modelos y colores para elegir.

El Huawei P60 es el smartphone más afectado por las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos, que le impiden acceder a los servicios y aplicaciones de Google. Sin embargo, sigue siendo una opción atractiva para muchos consumidores, especialmente por su cámara trasera de 50 megapíxeles y su procesador Kirin 9000.

El OnePlus 10 es el smartphone más innovador del top cinco, ya que incorpora una cámara trasera con un sensor de 200 megapíxeles y un zoom óptico de 10x. También destaca por su pantalla Fluid AMOLED de 6.9 pulgadas y su carga rápida de 65W. Su principal inconveniente es su precio elevado, que supera los 800 euros.

Estos son los smartphones que más se venden en Budapest actualmente. ¿Cuál es tu favorito? ¿Estás pensando en comprar alguno? Déjanos tu opinión en los comentarios.

Los smartphones que más se venden en Budapest was last modified: by